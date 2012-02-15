به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی ظهر امروز در یک نشست خبری در اهواز با اشاره به مصوبه سفر دوم هیات دولت به استان خوزستان مبنی بر تعهد مالی برای 200 هزار هکتار به منظور کمک به طرح بیابان زدایی، تثبیت شنهای روان، نهالکاری و حفاظت از تاسیسات نفتی، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن قیمت مالچ و آزاد سازی حاملهای انرژی، این سطح به 75 هزار هکتار تعدیل شد.

اورنگی تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد در طول پنج سال با اعتبار 478 میلیارد تومان از طریق تامین منابع مالی توسط وزارت نفت عملیات در استان خوزستان آغاز شود.



وی با بیان اینکه دستگاه مجری در این طرح وزارت جهاد کشاورزی و پیمانکار قرارگاه خاتم الانبیا تعیین شده است، افزود: از هفته گذشته این فعالیت در استان خوزستان شروع شده است.



اورنگی با اشاره به عملیاتی شدن 14 هزار هکتار از سطح 75 هزار هکتار در سال جاری، توضیح داد: در این سطح، 10 هزار هکتار عملیات نهالکاری و توسعه فضای سبز و چهار هزار هکتار نیز عملیات مالچ پاشی انجام می شود.



تخصیص اعتبار جداگانه برای بیابان زدایی در خوزستان

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین از تخصیص 80 میلیارد تومان اعتبار جداگانه برای بیابان زدایی در خوزستان خبر داد و گفت: پیش از این سالانه حدود 80 هزار هکتار در سطح کشور عملیات مقابله با بیابان زایی انجام می شد اما در سال جاری با توجه به پروژه هایی که توسط وزارت نفت به عنوان تامین کننده منابع مالی انجام می شود، پیش بینی می کنیم این رقم به 130 هزار هکتار افزایش یابد.



وی عنوان کرد: برای این سطح اعتباری معادل 80 میلیارد تومان در سطح کشور در نظر گرفته شده است.



اورنگی با اشاره به اینکه از سطح مذکور 17 هزار هکتار آن در خوزستان بیابان زدایی می شود، ادامه داد: برای استان خوزستان به صورت جداگانه اعتباری معادل 80 میلیارد تومان نیز تخصیص داده شده است که 90 درصد این اعتبار از وزارت نفت تامین می شود.



تخصیص 300 میلیارد تومان اعتبارات بیابان زدایی در بودجه 91

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در بخش دیگر سخنان خود به300 میلیارد تومان اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه برای بیابان زدایی در کشور اشاره کرد و گفت: برای سال آینده با همکاری معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ردیف ملی برای مقابله با بیابانزایی در کشور پیشنهاد دادیم.



وی اضافه کرد: پیش از این اعتبارات در قالب طرحهای استانی انجام می شد اما با توجه به ضرورت و اهمیت طرح این پیشنهاد پذیرفته شده و مقرر شد اعتبارات به صورت ملی در کشور هدایت شود.



اورنگی همچنین با اشاره به پدیده گرد و غبار و 3 تا 5 درصد بودن منشا داخلی این معضل، گفت: مسئول مبارزه با پدیده گرد و غبار، سازمان محیط زیست است و در این راستا منابع مالی در اختیار ما قرار نمی گیرد، اما آنچه ما در کشور انجام می دهیم طرح مقابله با بیابان زایی است که تثبیت شنها، مبارزه با فرسایش بادی و نهال کاری می تواند به صورت غیر مستقیم در کاهش این پدیده اثرگذار باشد.



وی مساحت اراضی بیابانی کشور را 32 میلیون هکتار عنوان کرد و افزود: شش میلیون و 800 هزار هکتار از مساحت کل کشور به‌ عنوان کانون بحران شناسایی شدند که این سازمان توانسته است با برنامه‌های اجرایی بر روی دو میلیون و 500 هزار هکتار عملیات بیابان زدایی انجام دهد.



رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه در مجموع تا کنون هفت میلیون هکتار عملیات بیابان زدایی و مهار کانونها در کشور صورت گرفته ، تصریح کرد: این رقم در 50 سال اخیر بی سابقه بوده و از نگاه کشورهای همسایه ایران از کشورهای موفق در این زمینه است.



