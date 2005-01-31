"شنود اشباح 2 " وارد بازار مي شود

رضا گلپور محقق و نويسنده كتاب شنود اشباح در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : كتاب " شنود اشباح 2 " مرور مختصري است بر بازتاب هاي رسمي در داخل و خارج از كشور در مورد چاپ و نشر اين كتاب كه در 10 بخش، در 404 صفحه امكان نشر يافته است.

وي عناوين 10 بخش اين كتاب را اين چنين ذكر كرد : فصل اول: به جاي مقدمه، بوش يا پشه و مگس ؛ فصل دوم : روزشمار بازتاب ها؛ فصل سوم : ديپلم برادر عباد؛ فصل چهارم : ابوالفضل التماس دعاي مخصوص؛ فصل پنجم : شيخ الشريعه اصفهان؛ فصل ششم : sdlor1 ؛ فصل هفتم : كلام آخر؛ فصل هشتم : ضمائم ؛ فصل نهم : باز هم روزشمار و فصل دهم تصاوير مربوط به كتاب.

گلپور با اشاره به محتواي كتاب "جلد دوم"(روزشمار وقايع نگاري كتاب شنود اشباح)، مطالبي پيرامون سخنراني هاي تبليغاتي سيد محمد خاتمي در بهار 76 و برخوردهاي وي عليه كتاب شنود اشباح، موضوع شكايت علي ربيعي، رئيس دبيرخانه اجرايي شوراي عالي امنيت ملي و مشاور امنيت ملي رئيس جمهور از كتاب شنود اشباح، موضوع اسم مستعار حسين شريعتمداري و نقد وي بر اين كتاب و شكايت و پيگيري هايي كه مطرح شده، برخورد محمد قوچاني و عطريانفر با كتاب شنود اشباح ، مصاحبه اي از مقام معظم رهبري در مورد كشميري و اسنادي مربوط به شهادت شهيد لاجوردي را جزو مسائل مطرح شده در شنود اشباح 2 ذكر كرد و ابراز اميدواري كرد كه اين كتاب اواخر فروردين 84 وارد بازار شود.

وي تاكيد كرد : با توجه به اين كه وزارت ارشاد در عالي ترين سطح نظارت با تشكيل جلسات مختلف اين كتاب را بررسي كرده براي من بسيار سخت بود كه از يك كتاب 480 صفحه اي نزديك به هشتاد صفحه حذف شود و اين با شعارهاي مطروحه جناب رئيس محترم جمهور و دولت اصلاحات در تعارض بود و قاعدتا حذف اين حجم از صفحات اين كتاب طبيعي نيست اما در هر حال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيات نظارت تشكر مي كنم.