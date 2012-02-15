به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی استان طی سخنانی اظهار داشت: در سال های اخیر اقدامات خوبی در زمینه ایجاد زیر ساخت ها و توسعه و افزایش مراکز عرضه سوخت در استان صورت گرفته است.



وی وجود این تعداد مراکز عرضه سوخت تک منظوره و دو منظوره را برای شرایط عادی قم کافی دانست و گفت: موقعیت جغرافیایی خاص استان قم از جمله قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی 17 استان کشور و افزایش چشمگیر حضور مسافران ،مراکز عرضه سوخت استان را در ایام و مناسبت های مختلف با ازدحام و شلوغی مواجه می کند.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت توسعه متوازن جایگاه های عرضه فراوردهای نفتی به ویژه در مناطق مشکل دار استان افزود: قم معین استان های تهران و مرکزی در مدیریت بحران و بحث پدافند غیر عامل محسوب شده و باید امکانات، تجهیزات و منابع موجود آن نیز متناسب با این ماموریت باشد.



ضرورت شناسایی ظرفیت‌های مالیاتی استان



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور همچنین در دیدار مدیرکل امور مالیاتی قم طی سخنانی از مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی کشور نام برد و تصریح کرد:مالیات از جمله موضوعات اساسی و از عوامل تاثیر گذار بر رونق اقتصادی و پیشرفت و توسعه پایدار کشور محسوب می شود.



وی وضعیت درآمدهای مالیاتی قم را مناسب ارزیابی کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی استان علیرغم همه مشکلات و نوسانات اقتصادی، در ده ماهه امسال نسبت به رقم مشابه سال گذشته 33 درصد رشد را نشان می دهد که جا دارد از تلاش همه مسولان و دست اندرکاران و همکاری خوب مودیان مالیاتی تشکر و قدردانی نمایم.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ مالیات در کشور، تغییر نگاه عمومی جامعه نسبت به مقوله مالیات را ضروری خواند و گفت: باید در این زمینه از ظرفیت دستگاه های فرهنگی و رسانه های ارتباط جمعی به ویژه صدا وسیما و تریبون های عمومی نماز جمعه و ائمه جماعات استفاده شود.



حجت الاسلام موسی پور ضمن تأکید بر عدالت مالیاتی افزود: تبیین، اهمیت و نقش مالیات در عمران و آبادانی و توسعه کشور و استان باعث افزایش گرایش وعلاقمندی مردم به پرداخت مالیات خواهد شد.



وی با اشاره به اهمیت سرعت دادن به ارائه خدمات مالیاتی در استان با هدف تسهیل امور و افزایش رضایت مندی مردم گفت: برون سپاری خدمات می تواند به تحقق این رویکرد کمک نماید.



حجت الاسلام موسی پور با بیان این که استان قم از زمینه ها و ظرفیت های مالیاتی بسیار خوبی برخوردار است، ضرورت تلاش برای شناسایی این ظرفیت ها و برنامه ریزی مناسب برای وصول آن ها را خواستار گردید.



هشتمین مرکز آموزش فنی و حرفه ای در قم افتتاح شد



در آستانه سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر مقدس قم و در مراسمی با حضور استاندار قم، هشتمین مرکز آموزش فنی و حرفه ای قم در منطقه شیخ آباد افتتاح و به بهره برداری رسید.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اهمیت و نقش آموزش های فنی و حرفه ای ، نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده را محور پیشرفت و توسعه پایدارعنوان و تصریح کرد: بدون نیروی انسانی ماهر و آگاه به دانش و مهارت روز، رسیدن به پیشرفت و توسعه غیر ممکن خواهد بود.



وی کمک به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره وری، استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه ها را از دیگر مزایای آموزش های فنی و مهارتی اعلام کرد و افزود: به دلیل اهمیت و نقش محوری، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و و اعتبارات مناسبی نیز به این بخش اختصاص یافته است.



استاندار قم با بیان این که در دولت های نهم و دهم نیز این نگاه و رویکرد ویژه وجود داشته است، از رشد دو برابری ساخت مراکز فنی و حرفه ای در قم از سال 84 به بعد خبر داد و گفت: تا سال 84 در قم فقط 4 مرکز آموزش فنی و حرفه ای فعالیت داشت اما امروز این تعداد به 8 مرکز افزایش یافته است.



وی با اشاره به شرکت بیش از 16 هزار نفر در دوره ‌های آموزشی مراکز دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ ای استان طی یک سال گذشته، بر لزوم برنامه ریزی درست در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در بخش های دولتی و خصوصی تاکید کرد.



حجت الاسلام موسی پور تدوین سند راهبردی فنی و حرفه ای استان را ضروری خواند و افزود: این سند باید تعیین کننده وضعیت موجود، ایده آل و راهکارهای رسیدن به آن باشد.



لازم به یاد آوری است مرکز آموزش فنی و حرفه ای نبوت از جمله مصوبات سفر هیات دولت به استان محسوب می شود که در زمینی به مساحت 2576 متر مربع و زیربنای 2779 متر مربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان در منطقه محروم شیخ آباد ساخته شده است.