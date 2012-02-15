به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی اسلاملو در کارگروه تبلیغات کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات شهرستان کرج که بعد از ظهر چهارشنبه و با حضور مدیران و مسئولان روابط عمومی های ادارات شهرستان کرج تشکیل شد گفت: در حال حاضر و در این برهه از روزشمار انتخابات، نیازمند تلاش و فعالیت هائی در خصوص تشویق و تهییج مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات هستیم.

وی افزود: اقدامات و فعالیتهای آگاهانه و کارآمد در راستای تبلیغات، تاثیر زیادی در بالا رفتن آگاهی افکار عمومی مردم در خصوص ضرورت حضور در صحنه و تبیین جایگاه مجلس شورای اسلامی داشته و مدیران و مسئولان روابط عمومی ها باید به دنبال برنامه های نو و پر بازده تبلیغاتی در این خصوص باشند.

وی برگزاری همایش، کرسی های آزاداندیشی و نشست های پرسش و پاسخ را از راه های ارائه عملکرد موثر مجلس شورای اسلامی در تعیین سرنوشت کشور و بیان اهمیت حضور در صحنه انتخابات دانست و گفت: مدیران و مسئولان روابط عمومی باید در انتخاب سخنران آگاهانه عمل کرده و سعی کنند از دلسوزان نظام و کسانی که پیرو واقعی خط رهبری هستند، استفاده کنند.

وی افزود: باید مواظب بود همایش ها و مراسم انتخاباتی زمینه سوء استفاده بدخواهان برای رسیدن به اهداف شوم آنها نشده و تریبون هائی که به منظور مشارکت حداکثری مردم به کار گرفته می شوند، جایگاهی برای دلسردی مردم از مسئولان و خدمتگزاران نظام نشوند.

اسلاملو، ارسال پیامک های تبلیغاتی با هدف تشویق برای مشارکت حداکثری، طرح مسابقه های پیامکی در این راستا و چاپ بنر و پوسترهای تبلیغاتی را از دیگر راه های موثر برای تهییج مردم به حضور در عرصه انتخابات اعلام کرد.