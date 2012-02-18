فاز نخست شبکه علمی کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رونمایی از فاز نخست شبکه علمی کشور و نیز ‌اتصال 32 هزار مدرسه به شبکه مدارس کشور فردا یکشنبه 30 بهمن ماه جاری با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت انجام می گیرد.

شبکه علمی کشور یکی از عناصر شبکه ملی اطلاعات است که باید براساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان این برنامه محقق و براین اساس باید 2300 دانشگاه‌ و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی به این شبکه علمی کشور متصل شوند.

این شبکه اتصال تمامی مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی را در برنامه دارد و به اشتراک گذاری منابع علمی و اتصال به شبکه علمی معتبر جهانی از جمله شبکه علمی اروپا، ارائه خدمات شبکه های مجازی و ویدئو کنفرانس و آموزشهای مجازی از دیگر برنامه های این طرح علمی در کشور است.



این پروژه در 4 فاز اجرایی خواهد شد که در فاز اول آن مراکز علمی و پژوهشی تهران به این شبکه متصل می شوند و در فاز دوم مراکز علمی پژوهشی شهرهای بزرگ، فاز سوم استانهای کشور و در نهایت تمامی کشور به شبکه علمی کشور متصل خواهد شد.



در این راستا حداقل نرخ دسترسی مراکز علمی پژوهشی به شبکه اینترنت یک گیگابیت بر ثانیه و حداقل 10 گیگابیت بر ثانیه خواهد بود.

با افتتاح فاز نخست شبکه علمی کشور که پیش از این قرار بود در هفته پژوهش انجام شود دانشگاه‌های آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه تهران به این شبکه متصل خواهند شد.

همزمان با افتتاح فاز نخست شبکه علمی کشور اتصال 32 هزار مدرسه به شبکه مدارس کشور نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات و توسط رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد کشور انجام خواهد شد.

همچنین افتتاح پروژه هوشمند سازی یک هزار و 600 مدرسه، در راستای گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در مدارس، از دیگر برنامه‌های فردا است.