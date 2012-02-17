«مقام موسیقایی» ویژه موسیقی و گرافیک آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید فصلنامه «مقام موسیقایی» با سرمقاله‌ای از سهراب حسینی دبیر ویژه این فصلنامه آغاز می‌شود.

در ادامه مطلبی را با عنوان «شب را چه گنه که شب پره کور است» به قلم دکتر مجید کیانی می‌خوانیم که در واقع پاسخی به مقاله شماره دوم این نشریه است. موسیقی بصری عنوان مقاله‌ای از «مورا مک دانل» است که به رابطه موسیقی و سایر هنرها می‌پردازد.

در پرونده ویژه این شماره «مقام موسیقیایی» مصاحبه‌هایی می‌خوانیم با مالکان چهار استودیو که طراحی‌های هنری روی تولیدات موسیقیایی می‌کنند. گفتگوی ویژه با قباد شیوا از گرافیست‌های مطرح کشورمان درباره گرافیک و موسیقی و همچنین مصاحبه‌هایی از جولین لگندر و ورد شوماخر از دیگر بخش‌های این پرونده ویژه است.

در فصل بدیهیات گزارشی از مازیار تهرانی درباره سیر طراحی پوسترهای موسیقی را شاهد هستیم، اما پایان بخش این فصلنامه «پیوندهای پنهان» نام دارد که در آن سینا صدقی به تحلیل مفاهیم زمان، سکوت و صدا در حوزه گرافیک می‌پردازد.

فصلنامه «مقام موسیقایی» با مدیر مسئولی محسن مومنی شریف و سردبیری رضا مهدوی با قیمت 8000 تومان از کیوسک‌های مطبوعاتی قابل تهیه است.