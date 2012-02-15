به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، اعتبارات عمرانی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان را در سال جاری 220 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اعتبارات تخصیص یافته به شهرستان در سال گذشته 140 میلیارد ریال بود که این رقم نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در دهه فجر امسال 47 پروژه زیربنایی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و ورزشی با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح ها برای 220 نفر ایجاد شتغال شده است.

هاشمی همچنین گفت: اکنون عملیات گازرسانی به 14 روستای این شهرستان با اعتبار 52 میلیارد ریال در دست اجرا است.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان همچنین به کلنگ زنی 11 پروژه با حضور استاندار خراسان شمالی در این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: اعتبار اختصاص یافته به این پروژه ها بالغ بر 30 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی ادامه داد: تاکنون بیش از 250 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان تحت پوشش آبیاری قطره ای قرارگرفته و 800 هکتار نیز در دست کارشناسی است.

این مقام مسئول در شهرستان مانه و سملقان افزود: هزینه اجرای این طرح ها، 15 درصد از سوی متقاضی و85 درصد آن از طریق تسهیلات بانکی تامین شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان در ادامه به موضوع انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم مومن و ولایت مدار این شهرستان در روز 22 بهمن در سرمای شدید هوا و زیربارش برف، حماسه ای بزرگ خلق کردند که امیدواریم روز 12 اسفندماه جاری نیز با حضور حداکثری خود در پای صندوقهای رای، این حماسه را تکرار و نقشه های شوم دشمنان نظام اسلامی را نقش برآب کنند.

وی تعداد شعب اخذ رای در حوزه شهرستان مانه و سملقان را 94 شعبه اعلام کرد و گفت: از این تعداد 54 شعبه سیار و 40 شعبه ثابت خواهد بود.

هاشمی افزود: در بخش مرکزی شهرستان 44 شعبه، در بخش مانه 30 شعبه و در بخش سملقان 20 شعبه با فعالیت یک هزار و 500 نفر نیروی آموزش دیده، آماده رای گیری از مردم خواهند بود.

این شهرستان به طور مشترک با شهرستانهای بجنورد، گرمه و جاجرم دارای دو کرسی درمجلس شورای اسلامی است.