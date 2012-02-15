به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی پس از تساوی 2 بر 2 عصر روز چهارشنبه تیمش برابر صبا در قم در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: دو تیم در این دیدار برای رسیدن به پیروزی تلاش کردند و با توجه به شرایط بد زمین بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند.

وی همچنین افزود: به غیر از موقعیت‌های پنالتی که برای هر دو تیم پیش آمد، صبا و پرسپولیس می‌توانستند با استفاده از فرصت‌های خود گل‌های دیگری را هم به ثمر برسانند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد خط دفاعی این تیم خاطرنشان کرد: باید این خط دفاعی را برای لیگ قهرمانان آسیا ترمیم کرد وگرنه در مسابقات آسیایی دچار مشکل خواهیم شد.

دنیزلی همچنین تصریح کرد: پرسپولیس برای حضور موفق در آسیا تنها سه هفته فرصت دارد و باید از این زمان به بهترین شکل برای بهبود وضعیت تیم تلاش کنیم تا حضور موفقی در آسیا داشته باشیم.

وی با بیان اینکه همانند گذشته در مورد داوری صحبت نکرده و نمی‌گوید قضاوت داور در این بازی خوب بود یا نه، در مورد غیبت محمد نوری در این بازی اظهار داشت: این بازیکن مصدوم بود و نتوانست در این بازی به میدان برود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه شرایط بازی ایجاب کرد تا از مهدوی‌کیا در این پست استفاده کند، در پایان گفت: پیش بینی نمی‌کردم صبا چنین بازی خوبی را از خود ارائه کند. ضمن اینکه باید بگویم زمین ورزشگاه یادگار امام(ره) علیه خود صبا است زیرا اگر این تیم در زمین بهتری بازی کند، مطمئنا از نظر کیفی و فنی شرایط بهتری را کسب خواهد کرد.