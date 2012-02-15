مهندس حامد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر : اولویت کاری ما برای سال آینده تکمیل برخی از پروژههای باقیمانده سال جاری و شروع به ساخت برخی از ضروریترین نیازهای شهر محمدشهر است.
نادری اضافه کرد: تکمیل خانه سلامت و پارک الغدیر محمدشهر از جمله پروژههایی است که در صورت جذب اعتبار کافی در سال آتی راهاندازی میشود.
گفت: پیشبینی احداث ساختمانی جدید برای شهرداری محمدشهر و سه زمین چمن فوتبال نیز از اقدامات و طرحهایی است که باید در سال 91 به آن جامه عمل بپوشانیم.
به گفته وی تکمیل پارک حاشیهای محمدشهر و راهاندازی پل عابر پیاده برقی در دو نقطه شهر، از دیگر اقداماتی است که شهرداری محمدشهر آنها را جزو برنامههای اصلی خود برای سال آینده قرار داده است.
پیش بینی 10هزار متر مربع پیادهروسازی
معاون فنی و عمرانی شهرداری محمدشهر در بخش دیگری از سخنانش گفت: همچنین در بحث پیادهروسازی پیش بینی کردهایم که بتوانیم 10هزار مترمربع پیاده روسازی داشته باشیم و بودجهای معادل با 350 میلیون تومان برای این امر پیشنهاد شده است.
مهندس حامد نادری افزود: این بودجه پیشنهادی به نسبت بودجه سال جاری برای بخش پیادهروسازی حدود دو برابر افزایش داشته است.
کرج - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی شهردار محمدشهر ضمن بیان اولویتهای بخش عمرانی این شهر در سال آینده از پیش بینی 10 هزار متر مربع پیاده رو سازی در این شهرستان خبر داد.
مهندس حامد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر : اولویت کاری ما برای سال آینده تکمیل برخی از پروژههای باقیمانده سال جاری و شروع به ساخت برخی از ضروریترین نیازهای شهر محمدشهر است.
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