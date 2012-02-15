مهندس حامد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر : اولویت کاری ما برای سال آینده تکمیل برخی از پروژه⁯های باقیمانده سال جاری و شروع به ساخت برخی از ضروری⁯ترین نیاز⁯های شهر محمدشهر است.



نادری اضافه کرد: تکمیل خانه سلامت و پارک الغدیر محمدشهر از جمله پروژه⁯هایی است که در صورت جذب اعتبار کافی در سال آتی راه⁯اندازی می⁯شود.



گفت: پیش⁯بینی احداث ساختمانی جدید برای شهرداری محمدشهر و سه زمین چمن فوتبال نیز از اقدامات و طرح⁯هایی است که باید در سال 91 به آن جامه عمل بپوشانیم.



به گفته وی تکمیل پارک حاشیه⁯ای محمدشهر و راه⁯اندازی پل عابر پیاده برقی در دو نقطه شهر، از دیگر اقداماتی است که شهرداری محمدشهر آنها را جزو برنامه⁯های اصلی خود برای سال آینده قرار داده است.



پیش بینی 10هزار متر مربع پیاده⁯روسازی



معاون فنی و عمرانی شهرداری محمدشهر در بخش دیگری از سخنانش گفت: همچنین در بحث پیاده⁯روسازی پیش بینی کرده⁯ایم که بتوانیم 10هزار مترمربع پیاده روسازی داشته باشیم و بودجه⁯ای معادل با 350 میلیون تومان برای این امر پیشنهاد شده است.



مهندس حامد نادری افزود: این بودجه پیشنهادی به نسبت بودجه سال جاری برای بخش پیاده⁯روسازی حدود دو برابر افزایش داشته است.

