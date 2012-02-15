به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کویت به دلیل تاخیری که در سفر به این کشور داشتند امروز چهارشنبه و در روز دوم این رقابتها دیدارهای خود را آغاز کردند و موفق شدند به دو پیروزی در رده سنی بزرگسالان و زیر 21 سال دست یابند.
در چارچوب این رقابتها افشین نوروزی در مصاف با حریف روسی خود متحمل شکست 4 بر 2 شد. امین میرالماسی با نتیجه 4 بر یک مغلوب دیگر بازیکنی از روسیه شد. اخلاقپسند تنها بازیکن ایرانی در رده سنی بزرگسالان بود که موفق شد ورزشکار مجارستانی را 4 بر صفر شکست دهد.
در رده سنی زیر 21 سال نیز تاکنون بازیکنان کشورمان دو دیدار برگزار کردهاند. در دیدارهای برگزار شده پوریا عمرانی با نتیجه 3 بر یک مغلوب پینگپنگباز کویتی شد. امیر میرالماسی هم برابر دیگر نماینده کشور میزبان به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.
مسابقات تنیس روی میز تور حرفهای کویت که از روز گذشته آغاز شده است تا 29 بهمنماه ادامه دارد. برای این رقابتها 220 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
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