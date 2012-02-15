به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کویت به دلیل تاخیری که در سفر به این کشور داشتند امروز چهارشنبه و در روز دوم این رقابت‏ها دیدارهای خود را آغاز کردند و موفق شدند به دو پیروزی در رده سنی بزرگسالان و زیر 21 سال دست یابند.

در چارچوب این رقابت‎ها افشین نوروزی در مصاف با حریف روسی خود متحمل شکست 4 بر 2 شد. امین میرالماسی با نتیجه 4 بر یک مغلوب دیگر بازیکنی از روسیه شد. اخلاق‎پسند تنها بازیکن ایرانی در رده سنی بزرگسالان بود که موفق شد ورزشکار مجارستانی را 4 بر صفر شکست دهد.

در رده سنی زیر 21 سال نیز تاکنون بازیکنان کشورمان دو دیدار برگزار کرده‎اند. در دیدارهای برگزار شده پوریا عمرانی با نتیجه 3 بر یک مغلوب پینگ‎پنگ‎باز کویتی شد. امیر میرالماسی هم برابر دیگر نماینده کشور میزبان به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.

مسابقات تنیس روی میز تور حرفه‎ای کویت که از روز گذشته آغاز شده است تا 29 بهمن‎ماه ادامه دارد. برای این رقابت‎ها 220 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.