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۲۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

تور جهانی تنیس روی میز کویت/

پینگ‎پنگ‎بازان ایران صاحب دو برد و سه باخت شدند

پینگ‎پنگ‎بازان ایران صاحب دو برد و سه باخت شدند

پینگ پنگ بازان کشورمان در آغاز دیدارهای خود در رقابت‏های تور جهانی کویت به یک پیروزی و دو شکست در رده بزرگسالان و یک برد و یک باخت در رده سنی زیر 21 سال دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کویت به دلیل تاخیری که در سفر به این کشور داشتند امروز چهارشنبه و در روز دوم این رقابت‏ها دیدارهای خود را آغاز کردند و موفق شدند به دو پیروزی در رده سنی بزرگسالان و زیر 21 سال دست یابند.

در چارچوب این رقابت‎ها افشین نوروزی در مصاف با حریف روسی خود متحمل شکست 4 بر 2 شد. امین میرالماسی با نتیجه 4 بر یک مغلوب دیگر بازیکنی از روسیه شد. اخلاق‎پسند تنها بازیکن ایرانی در رده سنی بزرگسالان بود که موفق شد ورزشکار مجارستانی را 4 بر صفر شکست دهد.

در رده سنی زیر 21 سال نیز تاکنون بازیکنان کشورمان دو دیدار برگزار کرده‎اند. در دیدارهای برگزار شده پوریا عمرانی با نتیجه 3 بر یک مغلوب پینگ‎پنگ‎باز کویتی شد. امیر میرالماسی هم برابر دیگر نماینده کشور میزبان به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.

مسابقات تنیس روی میز تور حرفه‎ای کویت که از روز گذشته آغاز شده است تا 29 بهمن‎ماه ادامه دارد. برای این رقابت‎ها 220 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1535342

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