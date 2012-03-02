سردار پاسدار علی استاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود با تاکید بر اینکه انتخابات جلوه ای از حضور مردم در صحنه های دفاع از انقلاب و نظام است، افزود: مردم در طول 33 سال گذشته ثابت کرده‌اند که پای این انقلاب ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه امروز تنها ایران اسلامی است که در مقابل غرب و سیاست‌های تجاوزکارانه اسکتبار ایستاده است، اظهار داشت: اگر نظام و مردم ایران در عرصه جهان تاثیر گذار نبودند اینقدر مورد توجه قرار نمی گرفتند.

فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که از یک سو دنیا در حال نظاره ماست و از سوی دیگر دشمن با جنگ روانی سعی دارد از حضور مردم در پای صندوق‌های رای جلوگیری کند.

استاد حسینی گفت: مردم با حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای دشمن را مایوس خواهند کرد و با این عمل خود به نقش‌شان در دفاع از انقلاب پی خواهند برد.

تبلیغ برای حضور حداکثری در انتخابات بزرگترین معروف است



فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان تبلیغ برای حضور حداکثری مردم در انتخابات را بزرگترین معروف خواند و گفت: مقام معظم رهبری نیز بر حضور حداکثری در انتخابات تاکید دارند و همه باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

استاد حسینی افزود: دشمن همه توانش را گذاشته تا مردم پای صندوق‌های رای حاضر نشوند اما حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس نهم، نقشه‌های دشمنان را بر هم خواهد زد و آنها را بیش از پیش مأیوس نموده و شکست خواهد داد.

وی اضافه کرد: خدا لعنت کند کسانی را که با فتنه 88 نگذاشتند شیرینی آن حماسه بزرگ بردل مردم بماند.

استاد حسینی تاکید کرد: ما با حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای یکبار دیگر دشمن را مایوس خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: اینکه چه کسی از صندوق‌ها بیرون می‌آید مهم است ولی مهمتر آن است که همه با هم در پای صندوق‌ها حضور داشته باشیم.

فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان در خصوص انتخاب فرد اصلح نیز گفت: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری شاخص‌هایی را بیان فرموده‌اند و چون مردم فهیم و آگاه هستند، با حضور در پای صندوق و تشخیص صحیح برای نظام پیروزی دیگری را رقم خواهند زد.