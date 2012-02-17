سید حسن حسینی ارسنجانی از برگزیدگان بخش رمان نوجوان چهارمین دوره داستان انقلاب در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: ویژگی‌ای که داستان من داشت، این بود که از توصیفات زیاد پرهیز کرده‌ام و سعی داشته‌ام رمان«زندانی کوچک» پرماجرا باشد و با زبانی ساده ماجراهای قبل از انقلاب را تصویر کنم.

وی ادامه داد: در این رمان قطره‌ای از اقیانوس انقلاب اسلامی را به تصویر کشیده‌ام و تمام تلاشم این بود تا نقش روستاها که همیشه در روند انقلاب و پیروزی آن مغفول بوده را در این کار روایت کنم.

نویسنده رمان «مبصر کلاس هشتم» همچنین درباره این که چه مقدار از این رمان بر گرفته از واقعیات آن دوره است، گفت: اصل داستان برگرفته از تخیل خودم بود؛ یعنی اگر بخواهیم درصدی برای تخیل و واقعیت برای کل داستان متصور شویم، 60 درصد این رمان تخیل و 40 درصد باقی برگرفته از واقعیاتی است که خود من آن‌ها را تجربه کرده بودم.

ارسنجانی اظهار داشت: «زندانی کوچک» یک داستان انتزاعی است که مربوط به قبل از انقلاب می‌شود و داستان آن در روستایی اتفاق می‌افتد. ماجرا از این قرار است که در این روستا روی دیوار شعاری ضد شاه نوشته می‌شود و چون کسی به غیر از مدیر مدرسه این روستا سواد نداشته او را می‌گیرند و به پاسگاه می‌برند و در این بین دانش‌آموزان این معلم برای آزادی او وارد عمل می‌شوند.

سیدحسن حسینی ارسنجانی هنگام دریافت جایزه جشنواره داستان انقلاب

وی در پایان با انتقاد از رسانه‌ها به خصوص صداو سیما بیان داشت: الان اگر در مسابقه فوتبالی اتفاق کوچکی بیفتد، تلویزیون ساعت‌ها روی آن بحث تخصصی می‌گذارد و به آن می‌پردازد؛ در حالی که یک دهم این زمان را به موضوع فرهنگ و به ویژه کتاب هم اختصاص نمی‌دهند. اگر در صدا و سیما کتاب‌ها معرفی و تبلیغ شوند آن وقت دوباره می‌توانیم تجربه خوب کتاب «دا» را داشته باشیم که تبلیغ در رسانه‌ها چه قدر در فروش کتاب موثر است.

سید حسن حسینی ارسنجانی امسال در اختتامیه چهارمین جشنواره داستان انقلاب با رمان «زندانی کوچک» توانست رتبه برگزیده بخش نوجوان را به خود اختصاص دهد.