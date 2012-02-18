"ماشیائو لین" از مدیران سابق خبرگزاری شینهوا و مدیر یک سایت پرخواننده خبری در چین در رابطه با موضع چین در قبال ایران گفت: موضع چین آشکار است، پکن یکی از اعضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای است و مخالف هرگونه قطعنامه ضد ایرانی است.

وی افزود: چین معتقد است تحریم ها علیه ایران نه تنها باعث حل مشکلات شده بلکه باعث افزایش اختلافات میان ایران و جهانیان می‌شود.

این مدیر سابق شینهوا بر حل برنامه هسته ای ایران به شیوه ای دیپلماتیک، صلح آمیز و از طریق گفتگو تاکید کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران بر اقتصاد شماری از کشورهای اروپایی از جمله یونان و اسپانیا تأثیر می گذارد، گفت: بله به طور حتم تحریم های نفتی علیه ایران اقتصاد کشورهای اروپایی را تحت الشعاع قرار می دهد، زیرا این کشورها حجم بالایی از نفت خود را از طریق ایران تأمین می کند.

وی در ادامه به تصمیم مجلس ایران برای قطع صادرات نفت خود به اروپا اشاره کرد و گفت: این اقدام عواقب سنگینی را برای اروپایی ها به همراه دارد.

در حالی که کشورهای غربی برای افزایش فشار روانی تحریم ها بر ایران بطور مرتب از کاهش صادرات نفت ایران به چین گزارش می دهند وال استریت ژورنال سوم بهمن ماه از افزایش 30 درصدی واردات نفت پکن از تهران خبر داد.

این خبر را اداره کل مصرف کنندگان چین مخابره و اعلام کرده که در سال گذشته 27 میلیون و 760 تن یعنی بطور میانگین روزانه 557 هزار بشکه نفت از ایران وارد چین شده است.

در سال گذشته واردات محصولات پالایش شده نفتی نیز به چین افزایش یافت بطوری که در ماه دسامبر 2011 در مقایسه با مدت مشابه 2010 واردات اینگونه محصولات با رشد 30 درصدی به دو میلیون و 640 هزار تن رسید.

از سوی دیگر با وجود فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا بر چین برای کاهش روابط اقتصادی خود با ایران، تهران سومین تامین کننده نفت این کشور به شمار می رود.

خاطر نشان می شود در پی انتشار آخرین گزارش جانبدارانه و مغرضانه مدیرکل آژانس بین الملی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران، کشورهای آمریکا، انگلیس و کانادا در ادامه سیاستهای خصمانه خود علیه ملت ایران، تحریمهای یکجانبه‌ای را علیه بخشهای حیاتی نفتی و مالی کشورمان اعمال کردند.

جمهوری اسلامی ایران مفاد گزارش اخیر آژانس را غیرمتوازن، غیرحرفه‌ای و فراهم شده تحت فشار سیاسی مخصوصا از سوی آمریکا قلمداد کرده است، آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها بارها و به طور تحریک آمیز با طرح اتهامات و ادعاهای نخ نما شده، تهران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه‌هسته‌ای متهم کرده‌اند، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای(ان پی تی) و یکی از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی حق توسعه و دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز را دارد.