آغاز دور جدید انتشار اوراق مشارکت آبی از اول اسفند

سیدمحمدرضا رضا زاده در گفتگو با مهر از انتشار اوراق مشارکت آبی در فاز جدید آن پس از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم در این زمینه با بانک مرکزی صورت گرفته است.

مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: امیدواریم با اصلاحی که در نرخهای سود اوراق مشارکت از سوی شورای پول و اعتبار صورت گرفته است، انتشار اوراق مشارکت برای طرح های آبی با استقبال مردم روبرو شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو همچنین از توافق بانک مرکزی برای اصلاح قیمت های مربوط به عرضه های قبلی اوراق مشارکت طرح های آبی خبر داد و بیان داشت: عرضه اوراق مشارکت با نرخ های جدید را به بانک مرکزی اعلام کردیم.

وی ادامه داد: در نظر داریم تا نرخ سودهای مربوط به اوراق مشارکت را با نرخ سودهای جدید تعهد کنیم که البته در این زمینه لازم است تا بانک عامل منتشر کننده اوراق مشارکت نیز نظر نهایی خود را اعلام کند.

رضازاده خاطر نشان کرد: به محض اینکه از سوی بانک عامل و همچنین بانک مرکزی تصمیمات جدید و پیشنهادات مطرح شده بررسی و اعلام شود، کار انتشار اوراق جدید تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.