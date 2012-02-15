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۲۶ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۱۱

ریابکوف تاکید کرد؛

پیشرفت در برنامه هسته ای ایران/غرب مدرکی برای اثبات ادعای خود ندارد

پیشرفت در برنامه هسته ای ایران/غرب مدرکی برای اثبات ادعای خود ندارد

معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به پیشرفتهای هسته ای ایران، بر اثبات نشدن ادعاهای مطرح شده علیه این کشور توسط غرب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی ریابکوف" معاون وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه ای که امروز در سایت وزارت خارجه این کشور منتشر شد از پیشرفت در برنامه هسته ای ایران خبر داد.

وی با اشاره به نگرانی های  بی اساس درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران که از طرف غربی ها و صهیونیستها القا می شود، افزود روسیه بیش از هر کشور دیگری تحولات هسته ای ایران را دنبال می کند.
 
معاون لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد که غرب برای اثبات ادعاهای خود در مورد نظامی بودن برنامه هسته ای ایران مدرک مستدلی ارائه نکرده است.
 
وی همچنین از غیرقابل اثبات بودن مدارک موجود علیه برنامه هسته ای ایران خبر داد و تاکید کرد این اسناد به دلیل ارائه شدن از سوی منابع اطلاعاتی قابل پیگیری و بررسی نیست.
کد مطلب 1535392

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