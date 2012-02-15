به گزارش خبرگزاری مهر، "سید حسن امامی رضوی" همچنین از رونمایی نقشه تحول نظام سلامت در افق ایران 1404 خبر داد و افزود: برنامه های کاری و عملیاتی مهمی در این برنامه دیده شده و بیش از 150 برنامه کاری نیز در این نقشه در نظر گرفته شده است.

وی، تدوین چرخه بومی ارزیابی فناوری سلامت در کشور را یکی دیگر از دستاوردهای معاونت درمان وزارت بهداشت برشمرد و گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی مراجعین بخش های اورژانس بیمارستانی و تقویت ارتباط بین اورژانس های پیش بیمارستانی و ارتقای آزمایشگاه های مرجع سلامت از مهمترین دستاوردهای حوزه سلامت است.

معاون درمان وزیر بهداشت درباره نظارت بر عملکرد ارائه خدمات درمانی در کشور گفت: قطب های 9 گانه نظارتی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور مستقر هستند و نظارت بر حوزه درمان از طریق این قطب ها انجام می شود و این نظارت ها، کیفیت ارائه خدمات در کشور را تسهیل بخشیده است.



