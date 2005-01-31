شهرداري هاي مناطق بايد از نيروهاي باتجربه در كلينيك هاي گل و گياه استفاده كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، در دستور العمل مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران آمده است : با توجه به اينكه كلينيك هاي گل و گياه به دنبال ترويج آگاهي در ميان شهروندان هستند، بنابراين بايد مقدمات لازم را براي استفاده از نيروي انساني با تجريه و مهيا ساختن ابزارهاي آموزشي در كلينيك هاي گل و گياه فراهم كنند .

بر همين اساس با توجه به ضرورت توسعه دامنه تلاش در راه نيل به توسعه پايدار به درون جوامع محلي و منطقه اي و برخورداري از آموزش ، شرط لازم براي مشاركت آگاهانه و موثر شهروندان ارايه آموزش و آگاهي هاي لازم است.