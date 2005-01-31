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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۲۶

بر اساس دستورالعمل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران :

شهرداري هاي مناطق بايد از نيروهاي باتجربه در كلينيك هاي گل و گياه استفاده كنند

مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران طي دستور العملي به شهرداران مناطق 22 گانه اعلام كرد براي بهره وري از كلينيك هاي گل و گياه از نيروهاي كارآمد و با تجربه استفاده كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، در دستور العمل مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران آمده است : با توجه به اينكه كلينيك هاي گل و گياه به دنبال ترويج آگاهي در ميان شهروندان هستند، بنابراين بايد مقدمات لازم  را براي استفاده از نيروي انساني با تجريه  و مهيا ساختن ابزارهاي آموزشي در كلينيك هاي گل و گياه  فراهم كنند .

بر همين اساس با توجه به ضرورت توسعه دامنه تلاش در راه نيل به توسعه پايدار به درون جوامع محلي و منطقه اي و برخورداري از آموزش ، شرط لازم براي مشاركت آگاهانه و موثر شهروندان ارايه آموزش و آگاهي هاي لازم است.

مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران خطاب به شهرداران مناطق 22 گانه عنوان داشته است : كلينيك هاي گل و گياه در تلاش براي ترويج آگاهيهاي فضاي سبزي در ميان شهروندان خواهند بود و اين  امرمهم نياز به استفاده از وسايل آموزشي ، مكانيكي و بويژه نيروي انساني با تجربه  و كارآمد  با حداقل پنج سال سابقه كار دارد. لذا بايد نسبت به مهيا ساختن ابزارهاي آموزشي و مسلح ساختن مجريان و مسوولان اين مراكز آموزشي به دانش روز و تجربه لازم از طريق شركت در كلاسهاي آموزشي اين سازمان دستور لازم صادر شود.

کد مطلب 153540

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