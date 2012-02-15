به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی فارس از اتصال شهرک صنعتی فسا به شبکه سراسری گاز خبر داد و گفت: با اتصال این شهرک صنعتی به شبکه گاز واحدهای صنعتی آن از نعمت گاز بهره مند شدند.

مهران خاکساری افزود: عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی فسا شامل اجرای شبکه داخلی گاز و اجرای خط اتصال و ایستگاه تقلیل فشار است که توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس و شرکت گاز فارس اجرا شده است.

وی اظهار داشت: شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی فسا به طول 9 کیلومتر و با صرف یک میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی فارس اجرا شده است.

خاکساری تصریح کرد : اجرای خط انتقال گاز به طول شش کیلومتر و ایستگاه تقلیل فشارTBS نیز توسط شرکت گاز فارس اجرا شد.

معاون عمران و محیط زسیت شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: شهرک صنعتی فسا با مساحت 100 هکتار ظرفیت استقرار 90 واحد صنعتی را دارد که هم اکنون 10 واحد فعال در آن به فعالیت می پردازد و سه واحد صنعتی نیز در مرحله ساخت وساز است.

وی افزود: شهرک صنعتی فسا، نوزدهمین شهرک صنعتی استان محسوب می شود که به شبکه گاز وصل شده است.

وی تصریح کرد: باتوجه به مناسب بودن قیمت گاز در مقایسه با سایر انرژی ها و نیز پاک بودن این انرژی و عدم ایجاد آلودگی ناشی، واحدهای صنعتی این شهرک صنعتی می توانند از این انرژی در راستای ارتقای سطح تولیدات استفاده کنند.

مدال پرافتخار بسیج از همه عناوین و سمتها والاتر است

رئیس کل دادگستری استان فارس در اولین نشست شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان گفت: هر کس مدال پرافتخار بسیج را به گردن بیاویزد دیگر به دنبال مقام و عنوان نیست و این خود از همه عناوین و سمتها والاتر است.

ذبیح اله خدائیان افزود: از زمانی که این شجره طیبه در کشور اسلامی ما ریشه زد اقشار و گروه های مختلفی با پیوستن به بسیج به نقش آفرینی پرداختند که در این بین جای سازمان بسیج حقوقدانان خالی به نظر می رسید که با تلاش و همکاری متقابل مجموعه قضایی، کانون وکلا، کارشناسان و جامعه دانشگاهیان و همت سازمان بسیج مستضعفین این امر مهم واقع شد و از سال 88 هسته اولیه تشکیل سازمان بسیج حقوقدانان شکل گرفت.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان فارس با اشاره به خطرات جنگ نرم دشمن و اثرات مخرب آن در جامعه اسلامی بیان کرد: در چنین عرصه ای که دشمن با کمترین هزینه در جنگ نرم خود بیشترین لطمات را به جامعه وارد می سازد قشر نخبه کشور می تواند با انسجام در قالب های مختلف تدابیر دفاعی فرهنگی مناسبی بیاندیشدو در این بین فلسفه تشکیل بسیج حقوقدانان بیش از پیش در راستای همین اهداف مفید و مؤثر خواهد بود.

در ادامه نیز رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور به تبیین جایگاه سازمان بسیج در مقطع حساس کنونی پرداخت.

مسعود اخوان فرد با اشاره به عملیات شدید روانی دشمن تاکید کرد: هدف، توجه به حضور حداکثری مردم و تبیین شاخص ها و آگاه سازی عمومی است که این امر برای سازمان بسیج یک تکلیف شرعی و قانونی است.

وی خواستار بهره گیری از همه ظرفیتها در راستای افزایش حضور حداکثری مردم و قانون مداری در انتخابات و لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری شد.

حذف بیش از 20 درصد از صنایع فارس از لیست صنایع آلاینده

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس از حذف بیش از 20 درصد از صنایع فارس از لیست صنایع آلایندهخبر داد و گفت: اکثر صنایع بزرگ استان در حال حاضر با لحاظ قوانین و استانداردهای زیست محیطی در استان فارس فعال هستند.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: این صنایع بزرگ پیشرفته و فعال که می توانند به شدت آلوده کننده باشند با رعایت استانداردهای زیست محیطی و قوانین خاص پیشگیری از بروز آلاینده ها بدون هیچگونه تبعات آلودگی حاصل از صنعت، فعال بوده ونیز فعالیت تعدادی از آنها با راه اندازی سیستمonline پالایش لحظه ای اندازه گیری به صورت مستقیم و شبانه روزی در اداره کل کنترل و نظارت میشود.

وی اضافه کرد: با همکاری و مشارکت صاحبان این صنایع در راستای رعایت اصول و مقررات زیست محیطی و بهداشت و سلامت مردم از ورود انواع آلودگیهای زیست محیطی بعضا بسیار خطرناک به محیط جلوگیری بعمل آمده و دسترسی به سیستم پایش لحظه ای اندازه گیری میزان پارامتر آلاینده ها را در هر لحظه از شبانه روز امکان پذیر ساخته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس تصریح کرد: با این وجود در صورت بروز هر نوع آلودگی و قصور از سوی صنایع آلاینده این اداره کل با آنها برخورد قانونی خواهد کرد زیرا حفظ محیط زیست و سلامت مردم مهمترین هدف است و تمامی صنایع برای شروع فعالیت و ادامه روند کار خود باید اصول و مقررات زیست محیطی را رعایت کنند.

ابراهیمی کارنامی گفت: طبق تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر سال صنایع آلاینده در لیستی قرار میگیرند که مشمول عوارض آلایندگی میشوند.

در سال گذشته 46 واحد آلاینده در این لیست قرار داشت اما از ابتدای سال جاری با تلاش کارشناسان و متخصصان بخش محیط زیست انسانی اداره کل با بررسی مستمر وضعیت صنایع و همکاری آنها در خصوص نصب سیستم کنترل آلودگی هوا، سیستم کنترل فاضلاب و اصلاح فرایند سیستمهای کنترلی که در صنایع صورت گرفته و بیش از 20 درصد از صنایع استان از لیست صنایع آلاینده حذف شدند.