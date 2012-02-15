به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با نمایندگان نامزدهای انتخاباتی با هدف تعامل مثبت و اعتماد آفرین افزود: بی شک با ایجاد این شرایط افراد نیک اندیش، صادق و راستگو در صحنه انتخابات توانمندیهای خود را به افکار عمومی عرضه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در انتخابات نیات پلید بدخواهان نظام و انقلاب را نا امید خواهد کرد، یادآور شد: تخریب کاندیداها و یا تهمت و افترا به عوامل اجرایی و نظارتی به دور از اخلاق اسلامی و صداقت انتخاباتی است.

فرماندار اردبیل با اشاره به اهمیت انتخابات و ضرورت امانتداری اضافه کرد: عده ای با سناریو نویسی، تحلیل و پیشگوئیهای خود ساخته قبل از انتخابات در تلاشند تا میوه ‌شیرین انقلاب و نماد برجستة ‌مردم سالاری دینی یعنی انتخابات را در کام ملت تلخ کرده و فضای انتخابات را تخریب و اذهان عمومی را تشویش کنند.

وی با اشاره به اعلام اسامی نهایی نامزدهای تائید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان تصریح کرد: شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده نیز در آخرین مرحله دوم اسفندماه جاری به طور رسمی و عمومی اعلام و ملاک عمل در برگزاری انتخابات خواهد شد.

به گفته اکبری از چهارم اسفند ماه تبلیغات قانونی داوطلبان تائید صلاحیت شده برای رقابتهای انتخاباتی شروع و به مدت هفت شبانه روز ادامه خواهد یافت و 24 ساعت مانده به روز برگزاری انتخابات نیز تمام فعالیتهای تبلیغاتی و تحرکات انتخاباتی متوقف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاندیداهای تائید صلاحیت شده باید مسئول ستاد تبلیغاتی و آدرس محل استقرار ستادهای انتخاباتی خود را با اطلاعات کامل در اختیار فرمانداریها قرار دهند، عنوان کرد: هر داوطلب می تواند در نقطه مرکزی شهر یک ستاد انتخاباتی دایر کند و به تناسب تعداد مناطق موجود شهری نیز نسبت به استقرار یک ستاد مجزا اقدام کند.

