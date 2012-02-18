مذاکرات ایران و 1+5 باید براساس بسته پیشنهادی تهران باشد

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، تحریم نفتی 6 کشور اروپایی را خواست ملت ایران خواند و اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در این رابطه با امضای حداکثری نمایندگان آماده کرده بود در واقع اقدام وزارت خارجه در پاسخ به خواست ملت ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: کشورهای اروپایی بدانند استفاده از روش های غیر منطقی و متاثر از تصمیمات آمریکا به ضرر آن ها تمام می شود، زیرا ملت ایران همان طور که در 3 دهه اخیر با وجود شدید ترین تحریم ها مشکلات خود را حل کردند امروز نیز می توانند مشکلات خود را حل کنند.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات اخیر وضعیت اقتصادی اروپا را بدتر از قبل می کند، گفت: تصمیم اخیر وزارت خارجه مبنی بر تحریم نفتی 6 کشور اروپایی کاملا در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

بروجردی با اشاره به مبادلات میلیاردی خودرو سازان ایرانی و فرانسوی از وزارت صنایع خواست برای پیدا کردن جایگزینی برای تامین نیازهای خودرو سازان ایرانی تلاش کند و افزود: خرید های کلان ایران از صنایع خودرو سازی فرانسه موجب می شود سالانه تعداد زیادی از کارگران فرانسوی شغل و در آمد خوبی داشته باشند در حالی که فرانسه با پیروی از سیاست های آمریکا قصد تحریم نفتی ایران را دارد و به پیامد های اقتصادی این کار نمی اندیشد.

وی با اشاره به ارسال نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: مذاکرات ایران و 1+5 باید براساس بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی انجام شود.

بروجردی افزود: مشکلات منطقه، تروریسم، مبادلات انرژی باید مجموعا موضوع مذاکرات ایران و5+1 در کنار حق ایران در دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته ای باشد.

وی تاکید کرد: با دست یابی ایران به فناوری تولید اورانیوم 20 درصد و دست آورد های اخیر هسته ای ایران در آستانه مذاکرات هسته ای، اتحادیه اروپا این پیام را دریافت کرده است که جمهوری اسلامی ایران حتی در صورت عدم همکاری کشورهای دارای فناوری هسته ای در هیچ نقطه ای متوقف نمی شود و مشکلات خود را با همت جوانانش حل می کند.



به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته با ارسال نامه ای برای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی ضمن استقبال از آمادگی گروه 1+5 برای بازگشت به گفتگوها آمادگی تهران برای ادامه مذاکرات را اعلام کرد.