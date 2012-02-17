تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و هشتم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و هفدهم فوریه سال 2012 میلادی.

- رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا امروز با رقابت کشتی‌گیران در اوزان 96 و 120 کیلوگرن در شهر گومی کره‌جنوبی به پایان می‌رسد.

- مسابقات کارتینگ سرعت قهرمانی کشور امروز در پیست تازه تاسیس پرند تهران برگزار می‌شود.

- مجتبی ولی پور ملی پوش شیرجه کشورمان به منظور شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک امروز به طور مستقیم از پکن عازم شهر لندن می‌شود.

- تیم ملی فوتبال کشورمان صبح امروز به منظور برگزاری اردوی آماده‌سازی و برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم اردن عازم دبی امارات می‌شود.

- هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر واترپلو باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

* نفت و گاز گچساران - هیئت شنای زنجان

* هیئت شنای خراسان - نفت و گاز امیدیه

* خانه شناگران اصفهان - هیئت شنای گیلان