مهمترین مفاد قانون اساسی جدید سوریه / کارشکنی های آمریکا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز در فرمان شماره 85 سال 2012، روز یکشنبه 26 فوریه را زمان برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه اعلام کرد.



پیش نویس این قانون شامل یک مقدمه، 6 باب است که باب اول شامل اصولی اساسی در چهار فصل است، باب دوم به حقوق و آزادیها و حاکمیت قانون در دو فصل پرداخته، باب سوم به قوای سه گانه در سه فصل، باب پنجم به دادگاه عالی قانون اساسی و باب پنجم به تعدیل قانون اساسی و باب ششم به احکام عمومی و انتقالی اشاره کرده است.



بر اساس متن پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه که سانا منتشرکرده، اشاره ای به نقش رهبری حزب بعث نشده است.



ماده هشتم پیش نویس این قانون می گوید نظام سیاسی کشور برمبنای اصل تنوع و تکثر سیاسی و اعمال قدرت از طریق رای گیری خواهد بود.

بر اساس این ماده، احزاب سیاسی دارای مجوز فعالیت و تجمعات انتخاباتی در حیات سیاسی ملی مشارکت می کنند و باید به اصول حاکمیت ملی و دموکراتیک احترام بگذارند.



این ماده، جای ماده هشتم در قانون اساسی کنونی را می گیرد که حزب بعث عربی سوری را رهبر جامعه و کشور دانسته است، مخالفان خواستار لغو این ماده که حزب بعث را رهبر کشور می دانست، شده اند.



بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید، نظام حکومتی در سوریه، جمهوری و حاکمیت با مردم است، آزادی حق مقدسی است که دولت برای شهروندان، آزادی فردی آنها را تضمین می کند. قوه قضائیه مستقل است و رئیس جمهوری این استقلال را تضمین می کند.



در پی تعیین زمان برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید، محمد الشعار وزیر کشور سوریه دستور تشکیل کمیته های مرکزی برای حوزه های رای گیری در مراکز استانها و نیز تشکیل کمیته نظارت مرکزی بر روند همه پرسی را صادر کرد.



ادامه کارشکنی های آمریکا در برابر تلاشها برای حل بحران سوریه



از سوی دیگر آمریکا همانطور که انتظار می رفت، به اعلام زمان برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه واکنش نشان داد و در موضعی که نشان دهنده خشم و نارضایتی دولتمردان این کشور از تلاشهای دولت سوریه برای انجام اصلاحات جدی و بازگرداندن امنیت و ثبات به برخی مناطقی که به سبب فعالیتهای گروههای مسلح مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرفهای غربی و عربی ناآرام است، اقدامات اصلاح طلبانه دولت سوریه را به تمسخر گرفت و با به کار بردن لفظی توهین آمیز علیه رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد وعده بشار اسد برای برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه، تمسخرآمیز است.