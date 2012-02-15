  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۴۶

از سوی کی‌روش اعلام شد؛

اسامی 27 بازیکن برای دیدار با قطر / حذف 10 بازیکن و دعوت از یک جوان!

اسامی 27 بازیکن برای دیدار با قطر / حذف 10 بازیکن و دعوت از یک جوان!

مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران اسامی 27 بازیکن دعوت شده از سوی کارلوس کی‌روش به اردوی تیم ملی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده در این باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: بازیکنان دعوت شده باید ساعت 21 روز پنجشنبه 27 بهمن ماه با دردست داشتن گذرنامه خود را در محل هتل اوین به کادر فنی تیم ملی معرفی کند.

همچنین یعقوب کریمی بازیکن تیم نفت تهران که در فهرست تیم زیر 22 سال اعلام شده بود، به فهرست 37 نفره تیم ملی اضافه شده و درجمع 27 بازیکن اعزامی به دبی قرار گرفت.

وی اسامی 27 بازیکن دعوت شده را به این شرح اعلام کرد:
مهدی رحمتی، علیرضا حقیقی، محسن فروزان، سوشا مکانی، محمدباقر صادقی، خسرو حیدری، حسین ماهینی، هادی عقیلی، سیدجلال حسینی، پژمان منتظری، شجاع خلیل‌زاده، احسان حاج صفی، امیرحسین فشنگچی، جواد نکونام، مازیار زارع، رضا حقیقی، علی کریمی، محمد نوری، پژمان نوری، اشکان دژآگه، غلامرضا رضایی، محمد قاضی، کریم انصاریفرد، رضا نوروزی، محمدرضا خلعتبری، قاسم حدادی فر و یعقوب کریمی.

والی زاده افزود: بازیکنان حاضر در اردوی دوبی 24 بازیکن خواهند بود زیرا نکونام، حقیقی و دژآگه در این اردو حضور نخواهند داشت و در بازگشت تیم ملی به تهران روز هفتم اسفندماه به اردو ملحق خواهند شد. ضمنا در آن زمان فهرست تیم ملی با اضافه شده این سه نفر، به 23 نفر برای دیدار با قطر کاهش خواهد یافت.

تیم ملی فوتبال کشورمان صبح روز جمعه 28 بهمن عازم دوبی خواهد شد و تا 5 اسفند در این شهر اردو و یک دیدار تدارکاتی خواهد داشت. این دیدار روز چهارم اسفند ماه با تیم ملی اردن در ورزشگاه الوصل برگزار خواهد شد. تیم ملی شامگاه پنجم اسفند به ایران بازخواهد گشت و از بعدازظهر روز 6 اسفند تمرینات خود را در تهران ازسر خواهد گرفت تا خود را برای دیدار دهم اسفند برابر قطر آماده کند.

کد خبر 1535446

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها