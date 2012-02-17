نقش موثر کمیته امداد در توسعه اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی شامگاه پنجشنبه در دیدار رئیس و پرسنل کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهر با وی در محل دفتر امام جمعه میامی، از عملکرد کمیته امداد ابراز رضایت و خرسندی کرد و افزود: اگر گفته شود چه ارگانی پا جای پای امیرالمومنین علی علیه السلام گذاشته است به حق باید گفت کمیته امداد بوده است.

وی اهداف کمیته امداد را در رفع بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور مهم و موثر ارزیابی کرد و گفت: کار کمیته امداد بسیار محترم است چرا که شادمانی را به خانه نیازمندان می برد.

موسوی با اشاره به روایات و احادیث به کارکنان این نهاد گفت: قدر خودتان را بدانید و اگر فشار کار بر دوش شما سنگینی کرد ، ناراحت نشوید زیرا کار شما بسیار ارزشمند است و هر گامی که برمی دارید خداوند ثواب فراوانی به شما اعطا می فرماید.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) میامی نیز در این دیدار با اشاره به عملکرد این نهاد در بحران برف و کولاک در منطقه گفت: بیش از بیست هزار قرص نان به مناطق بحران زده ارسال شد.

محمد مهدی اصغری همچنین، از مردم نیکوکار و خیرخواه میامی که به ایتام، بیماران و نیازمندان کمکهای قابل توجهی نموده اند قدردانی کرد.