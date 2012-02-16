نماینده های مجلس دارای برنامه و اهداف تعریف شده باشند

عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان اظهار داشت: نمایندگی مجلس از سمت و مسئولیت سنگینی در جامعه برخوردار است و این نمایندگی از سوی مردم یک امانت به حساب می آید.

وی با اشاره به اینکه یک مجلس موفق باید قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین ‌کند، افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل شادابی نظام جمهوری اسلامی، جایگاه مردم در این نظام اسلامی است.

رستمیان تصریح کرد: مجلس به عنوان یک نهاد قانون‌گذار باید دانش‌محور باشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه، کسانی باید نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شوند که از توان نظارتی بالایی بهره مند باشند، گفت: مجلس شورای اسلامی در راس همه امور است.

رستمیان افزود: یک نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین باید از یک دید بالایی برخوردار بوده و همه چیز را رصد کند.

وی اضافه کرد: نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی یک امانت و مسئولیت بزرگ در جامعه به حساب می آید و فردی که نماینده مردم می شود معرف آن شهرستان نیز به حساب می آید.

رستمیان تصریح کرد: نماینده قوی می تواند بر مدیران ارشد در کشور نظارت خوبی داشته باشد و اینگونه نمایندگان همچنین قدر قانون و قانونگذاری را بهتر می داند.

رئیس دانشکده پزشکی اینترنشنال به بحث توسعه متوازن در کشور اشاره داشت و افزود: یکی از نکاتی که یک نماینده مجلس باید در سرلوحه کار خود قرار دهد و به آن توجه ویژه کند بحث توسعه متوازن در کشور است.

وی اضافه کرد: یک نماینده مجلس باید از مدیران اجرایی سطح کشور برنامه بخواهد و بر اجرای آن برنامه نیز نظارت کند.

رستمیان تصریح کرد: یک نماینده مجلس در تعیین مدیر اجرایی قوی می تواند نقش ایفا کند و تاثیرگذاری خود را با عمل به جامعه نشان دهد.

وی اظهار داشت: باید از مدیران اجرایی قوی در سطح مدیریت کشور حمایت شود.