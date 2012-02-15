به گزارش خبرنگار مهر، فخرالله مولایی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از 19 طرح صنعتی و معدنی در زاهدان اظهار داشت: با حمایت و پشتیبانی دولت اعتبار شهرک صنعتی در بودجه سال آینده دو برابر شده است.

وی گفت: کیفی سازی واحدهای صنعتی در اولویت قرار گرفته و از سال آینده سه درصد سهم شهرک های صنعتی از اعتبارات عمرانی استان ها به شش درصد افزایش می یابد.

وی افزود: در بخش کمک های فنی اعتبار نوسازی و بازسازی شهرک های صنعتی که جزو بسته های حمایتی دولت است، افزایش دو برابری خواهد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: پیش از این در اجرای مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها مبالغی از واحدهای صنعتی دریافت می کردند اما با این استدلال که شهرک های صنعتی در خارج شهرها هستند و شهرداری ها خدماتی به واحدهای مستقر در شهرک ها ارائه نمی دهند مقرر شد 1.5 درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده این بخش به بودجه دولت بازگشته و در اختیار صنایع قرار گیرد.

وی گفت: در سیستان و بلوچستان، مشوق ‌های بسیار خوبی وجود دارد و تمامی بسترها برای سرمایه ‌گذاری در این خطه از میهن اسلامی مهیا است.

وی افزود: مشوق هایی برای جذب سرمایه گذاری از قبیل تخفیف 50 تا 80 درصدی جرایم بانکی در نظر گرفته شده است و مدت بازپرداخت اقساط بانکی از 36 به 60 ماه با اولویت مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان افزایش یافت.

مولایی اظهار داشت: اگر کارآفرینان طی یک سال بتوانند واحدهای خود را به بهره برداری برسانند به ازای هر اشتغال ایجاد شده نیم درصد قیمت تمام شده یک واحد تولیدی به آنها بازگردانده خواهد شد.

وی گفت: همچنین در لایحه بودجه سال 91 ردیف جدید اعتباری در ارتباط با خوشه های صنعتی، پساب فاضلاب ها و ساماندهی پساب ها در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در حاشیه بهره برداری از این پروژه ها بیان داشت: 13 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 171 میلیارد و 600 میلیون ریال از محل بخش خصوصی در شهرهای زاهدان، زابل، نصرت آباد، ایرانشهر، دلگان و چابهار بهره برداری شد.

ایرج حسن پور افزود: راه اندازی واحد بسته بندی گوشت سید مجتبی کرامتی پور با ظرفیت تولید سالانه دو هزار و 800 تن و سرمایه گذاری 15 میلیارد ریال در زاهدان از طرح های راه اندازی شده امروز است که برای 30 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرد.

وی گفت: واحد بسته بندی گوشت شرکت آداک پروتئین با ظرفیت سالانه دو هزار و 100 تن با سرمایه گذاری دو میلیارد و 400 میلیون ریال و اشتغالزایی 26 نفر به صورت مستقیم نیز در زاهدان بهره برداری شد.

وی اظهار داشت: کارخانه آرد شهرکی با ظرفیت تولید سالانه 100 هزار تن آرد و با سرمایه گذاری 100 میلیارد ریال در زاهدان راه اندازی شد و برای 50 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: واحد بسته بندی برنج و حبوبات حمید رضا شهنازی نیا با ظرفیت تولید سالانه چهار هزار و 300 تن با اعتبار چهار میلیارد و 600 میلیون ریال در زاهدان به بهره برداری رسید که برای 18 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرد.

وی گفت: شرکت آهنکاران نیز با تولید سالانه 37 هزار و 800 تن ورق برشکاری شده با سرمایه گذاری 13 میلیارد ریال در زاهدان به بهره برداری رسید که برای هفت نفر ایجاد اشتغال مستقیم کرد.

وی بیان داشت: شرکت چیتا طلایی با تولید اسنک آردی و چیپس سیب زمینی با ظرفیت تولید سالانه 500 تن با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال و هفت نفر اشتغال مستقیم از دیگر طرح های راه اندازی شده در زاهدان است.

حسن پور افزود: همچنین واحد تولیدی سنگبری گرانیت عبدالغفور اسماعیل زهی با تولید 100 هزار مترمربع و سرمایه گذاری 10 میلیارد ریال در زاهدان بهره برداری شد که برای 13 نفر ایجاد اشتغال مستقیم کرد.

وی گفت: واحد تولیدی ام دی اف بهمن رئیسی با ظرفیت تولید سالانه سه هزار تن و سرمایه گذاری 700 میلیون ریال در زاهدان به بهره برداری رسید که برای پنج نفر ایجاد اشتغال مستقیم کرد.

وی اظهار داشت: واحد تولیدی آجر فشاری قادر شه بخش با ظرفیت تولید سالانه 9 میلیون مترمربع و سرمایه گذاری 900 میلیون ریال در مسیر نصرت آباد - زاهدان بهره برداری شد و برای 25 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: همچنین واحد تولیدی فوم پلی استایرن هاشم مقیدی با ظرفیت تولید هزار تن در سال و سرمایه گذاری چهار میلیارد ریال و 10 نفر اشتغال مستقیم در زابل نیز امروز به بهره برداری رسید

وی گفت: واحد تولیدی فوم پلی استایرن شرکت استحکام سازه با ظرفیت تولید سالانه 500 تن و پنج نفر اشتغال مستقیم در ایرانشهر نیز به بهره برداری رسید.

وی افزود: واحد تولیدی شن و ماسه رسول بخش بامری با ظرفیت تولید سالانه 180 هزار تن و سرمایه گذاری شش میلیارد و 500 میلیون ریال با 9 نفر ایجاد اشتغال مستقیم در مسیر ایرانشهر - دلگان و واحد تولیدی پودر ماهی ناصر پورکند با ظرفیت تولید دو هزار و 800 تن در سال با هفت نفر اشتغال مستقیم در چابهار بهره برداری شد.

وی بیان داشت: شش طرح معدنی نیز با سرمایه گذاری 53 میلیارد ریال و تولید سالانه 134 هزار و 150 تن مواد معدنی و ایجاد اشتغال مستقیم برای 58 نفر به بهره برداری رسید.

حسن پور افزود: معدن مرمر ایرانشهر "فازی لک" با سرمایه گذاری شش میلیارد ریال از سوی شرکت تعاونی 462 کرومیت زاهدان به عنوان بهره بردار راه اندازی شد که قادر به تولید سه هزار تن مرمر در سال است و برای 17 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد.

وی گفت: معدن مرمر ایرانشهر "چاه زرد" با سرمایه گذاری یک میلیارد ریال از سوی شرکت تعاونی 462 کرومیت زاهدان با ظرفیت تولید سالانه هزار و 150 تن مرمر راه اندازی شد و برای شش نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: معدن منیزیت با سرمایه گذاری هفت میلیارد و 500 میلیون ریال واقع در نوک آباد با ظرفیت تولید 10 هزار تن در سال و 15 نفر ایجاد اشتغال مستقیم و معدن منیزیت با سرمایه گذاری شش میلیارد ریال واقع در کورین زاهدان با ظرفیت تولید پنج هزار تن در سال و هفت نفر ایجاد اشتغال مستقیم مورد بهره برداری قرار گرفتند.

وی افزود: معدن سنگ لاشه سراوان با سرمایه گذاری دو میلیارد و 500 میلیون ریال و ظرفیت تولید سالانه 35 هزار تن راه اندازی شد و برای شش نفر ایجاد اشتغال مستقیم کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: معدن تراورتن زاهدان نیز با سرمایه گذاری 10 میلیارد ریال و ظرفیت تولید 80 هزار تن در سال بهره برداری شد و برای هفت نفر ایجاد اشتغال مستقیم کرد.