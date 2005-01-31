روند فعلي مذاكرات با اروپا توقع و انتظار ايران را برآورده نمي كند // اثرات فني تعليق را با ديگر فعاليت هاي هسته اي جبران مي كنيم // زمان ارسال سوخت هسته اي از روسيه به ايران درحال نهايي شدن است

مهندس "رضا آقازاده" رييس سازمان انرژي اتمي در آستانه سفر دو روزه اش به بروكسل در گفتگو با خبرنگار "مهر" ، يكي از اهداف اين سفر را مذاكره درباره مسائل دوجانبه ايران و بلژيك خواند و افزود: مذاكرات سياسي جاري با اتحاديه اروپا سايه بيشتري بر اين سفر انداخته و بيشتر مباحث در رابطه با اتحاديه اروپا و سه كشور اروپايي خواهد بود .
وي كه بامداد امروز - دوشنبه - در فرودگاه مهرآباد سخن مي گفت ، با اعلام اينكه در اين سفر با وزراي خارجه پرتقال ، بلژيك و همچنين خاوير سولانا هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا ديدار خواهد كرد ، به برنامه ديدارش با رييس سازمان انرژي اتمي بلژيك و بازديد از مراكز هسته اي اين كشور اشاره كرد و گفت : دراين سفر در رابطه با پيشرفت مذاكرات هسته اي با اروپا بحث هاي جدي خواهيم داشت .
وي همچنين ياد آور شد : در آستانه نشست ماه مارس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ، براي انتقال آخرين وضعيت مذاكرات با اروپا و نيز تبادل نظر و انتقال توقعات و نگراني هاي ايران در قبال روند مذاكرات با سه كشور اروپايي ، سفرهاي متعددي به كشورهاي اروپايي همچنين ساير اعضاي شوراي حكام صورت خواهد گرفت.
رييس سازمان انرژي اتمي همچنين درباره فعاليت كارگروه انرژي هسته اي در مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي ، گفت : تاكنون دو دور از اين مذاكرات انجام شده و تا ماه مارس 2 دور ديگر نيز برگزار خواهد شد .
وي در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه هاي غربي با ادعاي افشاي اسناد نتيجه مذاكرات ايران و اروپا ، گفت : برخي با تفسير خود از محتواي جلسات گزارش مي دهند كه صحيح نيست .
آقازاده افزود : منتشر كنندگان اين اخبار براي ايجاد فضاهاي رواني و دنبال كردن اهداف و نيات پشت پرده خود دست به چنين اقدامي زده اند . محتواي اين اخبار و آنچه كه بيان شد درست نبود .
وي در بخش ديگري از اين گفتگو افزود : من بارها گفته ام كه پرونده هسته اي ايران از نظر اهميت و محتوايي بزرگترين پرونده سياسي و مذاكره اي كشور در عمر 26 ساله انقلاب و حتي قبل از انقلاب است ؛ در اين مقطع تاريخي يك اتفاق مهم براي كسب فن آوري هسته اي بوجود آمده كه تاثيرات آن در داخل كشورعميق بوده و در روابط بين الملل نيز از اهميت زيادي برخوردار است .
وي افزود : فعاليت هاي هسته اي ايران و دستاوردهاي آن براي جامعه و ملت ما به گونه اي نيست كه بشود در آن زمينه كوتاهي يا تعلل كرد و يا حتي فعاليتها را در اين زمينه به طور همه جانبه دنبال نكرد .
رييس سازمان انرژي اتمي همچنين تصريح كرد : هرچند تعليق داوطلبانه غني سازي تاثيرات خاص خود را در روند فعاليتهاي هسته اي ايران دارد ، اما تلاش مي كنيم كه اين وضع را در ساير قسمتها جبران كنيم .
وي در خصوص احتمال تمديد تعليق غني سازي اورانيوم در صورت ملموس نبودن نتايج مذاكرات ايران و اروپا درماه مارس ، گفت : با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر جدي ، عميق و محتوايي بودن مذاكرات و نتيجه گيري بدون اتلاف وقت از آن ، اين روزها تلاش بيشتري مي شود كه محتواي بيشتري به مذاكرات بدهند و اميدوارم كه پيشرفت قابل ملاحظه اي در كار داشته باشيم و اين فرمايشات تاثير خود را در روند مذاكرات بگذارد .
آقازاده در خصوص اخباري مبني بر درخواست تعليق 5 ساله چرخه سوخت گفت : اين نظر البرادعي است كه در كنار آن نقطه نظرات زياد ديگري مطرح است ، زمان زيادي براي تاثير گذاري چنين پيشنهاداتي لازم است و به نظر من عملي نيست .
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر جامعه بين الملل به چنين تعليقي تن دهد ايران چه موضعي اتخاذ خواهد كرد ، گفت : من فكر ميكنم هنوز براي قضاوت در اين باره خيلي زود است ؛ اما قطعا تا دلايل محكمي براي اين تعليق وجود نداشته باشد جمهوري اسلامي ايران آن را نخواهد پذيرفت .
آقازاده در بخش ديگري از گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درخصوص روابط و مذاكرات تهران و مسكو در هفته هاي اخير گفت : ما بدليل همكاري نزديك در رابطه با نيروگاه بوشهر در تماس مستمر كارشناسي و سياسي با مسكو هستيم و فكر مي كنم پيشرفتهاي خوبي در رابطه با مساله سوخت ، همكاري هاي دوجانبه و توسعه آنها بوجود آمده است .
وي افزود : در تلاش براي تنظيم زمان مشخص ارسال سوخت نيروگاه بوشهر به ايران هستيم و همچنين براي سفر روميانتسف رييس آژانس اتمي روسيه به تهران دو تاريخ پيشنهاد شده كه هنوز نهايي نشده است .
رئيس سازمان انرژي اتمي در آستانه سفر به بروكسل و در گفتگو با "مهر":
روند فعلي مذاكرات با اروپا توقع و انتظار ايران را برآورده نمي كند // اثرات فني تعليق را با ديگر فعاليت هاي هسته اي جبران مي كنيم // زمان ارسال سوخت هسته اي از روسيه به ايران درحال نهايي شدن است
رييس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران گفت : ما علاقه منديم به كشورهاي اروپايي اين مشكل و نگراني را منتقل كنيم كه روند فعلي مذاكرات هنوز توقع و انتظاري كه تهران از محتواي مذاكرات هسته اي داشته است را بر آورده نكرده است.
مهندس "رضا آقازاده" رييس سازمان انرژي اتمي در آستانه سفر دو روزه اش به بروكسل در گفتگو با خبرنگار "مهر" ، يكي از اهداف اين سفر را مذاكره درباره مسائل دوجانبه ايران و بلژيك خواند و افزود: مذاكرات سياسي جاري با اتحاديه اروپا سايه بيشتري بر اين سفر انداخته و بيشتر مباحث در رابطه با اتحاديه اروپا و سه كشور اروپايي خواهد بود .
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