به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو اعلام کرد بقایای پیکرهای 178 سرباز ایرانی و عراقی که طی جنگ بین سالهای 1367-1359 بین دو کشور کشته شدند، کشف شد.

این مأموریت که از 27 ژانویه تا 14 فوریه (7/11 تا 25/11/90) انجام شد، دومین مأموریت از نوع خود طی کمتر از سه ماه بود که در خاک عراق و تحت نظارت کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ انجام شد.

"دیکا دولیچ" یکی از نمایندگان دفتر صلیب سرخ درعراق در این رابطه گفت : مقامات عراقی شامل مسئولین وزارت حقوق بشر این کشور و مقامات ایرانی، در همکاری نزدیک با هم مکان این بقایای انسانی را کشف و آنها را بازیابی کردند. زمانی که این بقایا شناسایی شوند، خانواده‌ها از سرنوشت بستگان مفقودشان مطلع و قادر خواهند بود برای آنها سوگواری کنند.

در همین حال "جوآنا دورائو" از دفتر کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ایران نیز یادآور شد نمایندگان هر دو کشور بر تعهد خود برای ادامه‌ عملیاتِ جستجو تأکید و برای انجام مأموریت‌های مشترک مشابه در ماه‌های آتی برنامه‌ریزی خواهند کرد. به گفته وی دو طرف همچنین توافق کردند که پیکرهای 21 شهید ایرانی تا پیش از پایان ماه فوریه به وطن بازگردانده شود.

در سال 2008 ایران، عراق و کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ روند سه‌جانبه‌ای را آغاز کردند که هدف از آن روشن‌کردن سرنوشت کسانی است که پس از پایان جنگ همچنان مفقود هستند. از آن زمان مقامات ایرانی و عراقی توانسته‌اند سرنوشت حدود 2500 مفقود را روشن کنند و طی آن پیکرهای 407 شهید به وطن بازگردانده شده است.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان یک میانجی بی‌طرف از تلاش مقامات ایرانی و عراقی به منظور روشن شدن سرنوشت کسانی که در طول جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی سابق عراق علیه ایران مفقود شده‌اند پشتیبانی می کند.