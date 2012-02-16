80 درصد معتادان شیشه پس از دو سال جان خود را از دست می دهند

غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به ویژه شیشه حاوی اسیدهای کشنده خطرناک است که بعد از شش ماه دامنه آسیب مغزی نظیر از کار افتادگی، قدرت درک و حواس در فرد معتاد ظاهر شده و با ادامه مصرف به مرگ می انجامد.

وی افزود: گزارش رسمی پزشک قانونی کشور تعداد قربانیان ناشی از مصرف مواد مخدر صناعی در کشور را در سال جاری دو هزار و 710 نفر اعلام کرده که ازاین تعداد 20 نفر در استان مرکزی بوده است.

فتح آبادی با اشاره به کاهش 40 درصدی قیمت مواد مخدر صنایی چون شیشه در سال جاری افزود: این کاهش قیمت بیانگرتوطئه ای از سوی مافیای مواد مخدر برای به خطر انداختن سلامت اجتماعی است و باید هشدارهای لازم در این خصوص به جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان داده شود.

قائم مقام کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی افزود: براساس اعلام رسمی پزشکی قانونی کشور مرگ و میر معتادان نسبت به پارسال سه درصد افزایش یافته که یکی از دلایل آن شیوع مصرف روان گردان ها و مواد مخدر صناعی است.

وی گفت: رسانه های جمعی نقش موثری در آگاه سازی و انتقال هشدارهای لازم در عرصه خطرات مواد مخدر صناعی دارند.