سرور كتبي : متاسفانه داوران به كتاب هاي " ترجمه " بهاي بيشتري دادند / برنامه ي گلخند براي " گل آقا " نامحترمانه بود

"سرور كتبي" نويسنده ي كودكان كه دربخش تاليف در يازدهمين جشنواره كتاب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برنده 2 لوح تقدير به خاطر كتابهايش به نامهاي "بنگ بنگ" و "من پيدا شده ام" شده است ، درگفت و گو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، درباره ي نحوه ي داوري ها گفت : من در داوري هاي اين جشنواره تفاوت زيادي بين ترجمه و تاليف ديدم و احساس كردم بهايي كه در داوري ها به ترجمه داده شده بود ، خيلي بيشتر بود .



كتبي افزود : تاليف مشكلات خاص خودش را دارد كه ترجمه ندارد .هم اكنون درها به روي ترجمه باز است و هر كسي با مشكلات كمي حتي بدون مشكلات قانون كپي رايت كه در همه كشورها وجود دارد ميتواند ترجمه كند و اثري را به زبان فارسي منتقل كند. وقتي ما اثري از قرض گرفته و ترجمه مي كنيم به نظر من بايد سخت گيري بيشتري داشته باشيم و دقت كنيم كه چه چيزي را وارد زبان فارسي مي كنيم اما به نظر من اين سخت گيري در جشنواره وجود نداشت و با ترجمه خيلي راحت تر برخورد شد . به نظر من جاي آن بود كه يك كارشناس ادبيات كودك آثار ترجمه و تاليفي را كه در بخش كودك به مرحله نهايي رسيده بود با هم مقايسه و تشخيص دهد كه آيا ارزش كاري كه از آن تقدير شد بالا تر از ديگري بود يا خير. اين براي من خيلي عجيب بود كه داوران بخش تاليف انتظار داشتند آثار فوق العاده و كاملا بدون عيب و نقص باشند در حالي كه در بخش ترجمه اين دقت ها وجود نداشت !

سرور كتبي : براي من خيلي عجيب بود كه داوران بخش تاليف انتظار داشتند آثار فوق العاده و كاملا بدون عيب و نقص باشند در حالي كه در بخش ترجمه اين دقت ها وجود نداشت !

نويسنده ي كتابهاي "جيغ مينا " و "شب تولد گلي" درباره برنامه بازديد نويسندگان از مخاطبين خاص كه در اين جشنواره برگزار شد اظهار داشت : ما هم اكنون تنها گروه سني را مد نظر قرار داده ايم و اگر بتوانيم اين گروه بندي ها را هرچه خردتركنيم ، بهتر است چرا كه اين مخاطبين مشكلات خاصي دارند كه ديگر كودكان ندارند و تا به حال تنها براي مخاطبين عام كار كرده ايم و طبيعي است كه اين آثار براي مخاطبان خاص كارساز نباشد و اين خيلي خوب است كه نويسندگان با توجه به خصوصيات مخاطبين به توليد اثر بپردازند.و جامعه ايده آل جامعه اي است كه حركت آن به اين سمت باشد كه براي هر گروه از مخاطبين با توجه به خصوصيات و مسائل فرهنگي و سن آنها كار توليد شود تا مخاطب به آنچه مورد نيازش است برسد.

كتبي با تاكيد بر وجود بي برنامگي دراين جشنواره و انتقاد از نحوه ي اجراي برنامه ي " گلخند " كه براي بزرگداشت " گل آقا " برگزارشد ، گفت : برنامه ي گلخند به شدت بي برنامه و نامطلوب برگزار شد واصلا كاش برگزارنمي شد.



وي افزود : اگرچه چنين برنامه اي نمي تواند خدشه اي به سابقه ي فرهنگي مرحوم صابري وارد كند ، اما برنامه ي ياد شده براي اين هنرمند و كساني كه وقت گذاشته و در برنامه شركت كرده بودند ، نا محترمانه بود وكاش حذف مي شد.

نويسنده ي كتابهاي آموزشي "ماجراهاي گونيا و آقاي رياضي" و "اكسيژن و همبازي هايش" حذف حضور ناشران و نمايشگاه كتاب از جشنواره را صحيح ندانسته و گفت : در گذشته اين بخش حال و هواي خاصي به جشنواره مي داد و حضور كودكان بازديد كننده باعث مي شد نويسندگان كودك حس كنند كه هر لحظه در يك فضاي كودكانه قرار دارند.