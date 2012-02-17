بسیج مهندسان استان مرکزی همچون دوران دفاع مقدس فعال است

مراد فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، مهندسان استان مرکزی نقش جدی در پیرزوی های دوران دفاع مقدس داشتند و اکنون نیز فعال و هدف آنها بومی سازی فناوری های تولید است، افزود: اکنون هزاران فناوری تولید در صنایع استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور بومی شده است و صنعتگران متعهد بسیجی در بیش از دو هزار و 700 واحد صنعتی استان فعالند.

وی با بیان اینکه، مهندسان بسیجی در زمینه اجرای پروژ های عمرانی استان نیز فعال شده و نظارت می کنند، گفت: نظارت بر نحوه ساخت ‌و ساز و اجرای پروژه‌های عمرانی استان، مشارکت در طرح‌های بسیج سازندگی، نظارت بر ساخت و سازمناطق محروم و افراد بی‌بضاعت و زیر پوشش کمیته امداد از دیگر اقدامات مهندسان عضو سازمان بسیج مهندسی سپاه روح‌الله استان مرکزی است.

وی با بیان اینکه اکنون کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است، افزود: آنچه امروز مورد نیاز است تلاش برای آبادانی و ساخت و تولید است تا هر چه بیشتر به بیکانه نیاز داشته باشیم.

فراهانی اضافه کرد: بسیج اکنون در میان همه قشرهای مردم نفوذ کرده و از دانش‌آموز بسیجی گرفته تا دانشجو، استاد، مهندس، دکتر، بازاری، ورزشکار، هنرمند بسیجی و همه و همه آماده دفاع از ایران اسلامی هستند.



فراهانی گفت: امروز بسیجیان با حضور در بخش‌های مختلف موجبات عزت و افتخار ایران اسلامی را فراهم کرده‌اند و از برکت وجود بسیجیان است که دشمنان تاکنون نتوانسته‌اند به اهداف پلید خود دست یابند.

وی با بیان اینکه، به زودی به مناسبت روز بسیج مهندسین و در همایش علمی بسیج مهندسین در 12 اسفندماه از مهندسان نخبه استان تجلیل می شود، گفت: همایش علمی بسیج مهندسین با حضور جامعه مختلف مهندسین ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها و با موضوعاتی چون جمع‌آوری سیستم آنالوگ و توسعه سیستم دیجیتال و بهینه‌سازی مصرف انرژی برگزار می‌شود.