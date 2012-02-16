قرارداد همکاری جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی و مرکز فوریتهای پزشکی استان

به گزارش خبرنگار مهر،‌ احمد فرشبافیان رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجانشرقی اظهار داشت: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان، اقدام به برنامه ریزیهای دقیق و منظم در راستای برگزاری دوره های آموزشی کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی به صورت رایگان و نیز ارتباط و هماهنگی با ادارات، سازمانها و نهادها نموده و در نظر دارد تبلیغات و اطلاع رسانی وسیعی در سطح استان جهت اطلاع یابی هموطنان را نیز آغاز نماید.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در اجرای دوره های آموزشی کمکهای اولیه در سطح استان افزود: تمام اقشار جامعه اعم از دانشجویان، دانش آموزان، رانندگان، زنان خانه دار، کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، داوطلبین و بطور کلی فرد و خانواده در سطح استان با شرکت در این دوره های کوتاه مدت که زیر نظر وزارت بهداشت است، خواهند توانست مهارتهای لازم را جهت امدادرسانی و کمک به مصدومان و پیشگیری از حوادث و سوانح و بیماریهای اورژانسی، در نهایت کاهش مرگ و میر و آسیبها و معلولیتهای جسمی و روانی ناشی از آن را کسب نمایند.

فرشبافیان با اشاره به راه‌اندازی مرکز آموزشهای مجازی در این واحد گفت: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان با دارا بودن کاملترین امکانات و تجهیزات نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه اینترنت در نظر دارد از سال 91 برخی از دوره های آموزشی فوریتهای پزشکی را به درخواست سازمانها و ادارات و توافق مرکز فوریتها به صورت مجازی (آموزش از راه دور) برگزار نماید.

حامد جعفر زاده، سرپرست مرکز فوریتهای پزشکی استان نیز افزود: تعیین و تایید مطالب و دروس آموزشی و مدت زمان دوره آموزشی بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت بوده که هر کدام از فراگیران به مدت 6 ساعت، آموزشهای لازم خواهند دید.

وی افزود: با توجه به سابقه درخشان جهاد دانشگاهی در امر آموزشهای عمومی و تخصصی آموزشهای فوق به این نهاد انقلابی سپرده و مرکز فوریتهای پزشکی نیز در صورت نیاز همکاریهای لازم را جهت هماهنگی با ادارات و سازمانها به منظور تسهیل در روند آموزشی انجام خواهد داد و نیزدر این راستا، نظارتهای لازم بر دوره های آموزشی مرتبط با موضوع قرارداد جزء تعهدات مرکز فوریتهای پزشکی است.

قرارداد مذکور به امضای دکتر احمد فرشبافیان، رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و دکتر حامد جعفرزاده سرپرست مرکز فوریتهای پزشکی استان رسیده است.