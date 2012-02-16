مجتمع بزرگ تولیدی آرد در زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح مجتمع بزرگ تولیدی آرد و سیلوی فلزی شهرکی زاهدان، اظهار داشت: با وجود تحریم های گسترده کشورهای استکباری، سال 91 سال رونق شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی بویژه در سیستان و بلوچستان خواهد بود.

فخرالله مولایی گفت: مشکلات واحدهای صنعتی بیشتر در بخش تخفیف جرایم، دریافت تسهیلات، نبود سرمایه در گردش و نقدینگی است.

وی افزود: در سیستان و بلوچستان مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهور 100 درصد اجرایی شده، در حالی است که در کل کشور 98 درصد مصوبات دور نخست سفر اجرایی شده است.

وی بیان داشت: در دور سوم سفر هیئت دولت نیز در کل کشور بیش از 70 درصد مصوبات اجرایی شده و در سیستان و بلوچستان بیش از 80 درصد مصوبات اجرایی شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیستان و بلوچستان به سبب موقعیت خاص جغرافیایی ظرفیت های بالقوه زیادی در حوزه صنعت و معدن دارد و مشوق های خاص برای سرمایه گذاران از جمله افزایش معافیت های مالیاتی در نظر گرفته می شود.

مدیر عامل مجتمع تولیدی آرد و سیلوی فلزی 40 هزار تنی شهرکی نیز در این مراسم اظهار داشت: ساخت این کارخانه در سال1361 آغاز شد و مرحله نخست آن در سال 68 به بهره برداری رسید.

حمید شهرکی افزود: این مجتمع بزرگ در زمینی به مساحت پنجاه هکتار و زیربنای 15 هزار متر مربع ساخته شده است.

وی گفت: این مجتمع ظرفیت تولید 300 هزار تن آرد را در روز دارد.

وی بیان داشت: این مجتمع تولیدی برای 50 نفر به صورت مستقیم و 500 نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.

مدیر عامل مجتمع آرد شهرکی افزود: دستگاه ها و تجهیزات این کارخانه تمام اتوماتیک و پیشرفته و در حد کارخانه های روز اروپا است.

وی با بیان اینکه اعتبار این کارخانه 170میلیارد است، گفت: محصول تولیدی این کارخانه جنبه صادراتی دارد.