یهودیان ضد صهیونیست از حرم دانیال نبی دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه از دهه فجر امسال وارد ایران شده اند و پس از دیدن راهپیمایی مردم در 22 بهمن، قصد آشنایی بیشتری با کشور ما را داشتند که در ادامه سفر خود تقاضای حضور در حرم حضرت دانیال نبی پیامبری از قوم یهود که به ایران مهاجرت کرد و در شوش به خاک سپرده شد را کردند.

آنها از اینکه یک پیامبر یهودی در ایران تا این اندازه مورد محبت مردم قرار گرفته و برای آن زیارتگاهی ایجاد شده تعجب کردند و آن را نماد آزادی تمام ادیان در ایران و احترام مردم ایران به سایر ادیان الهی دانستند.



این گروه از یهودیان ضد صهیونیست همچنین روز گذشته از سازه های آبی شوشتر دیدن کردند و با قدمت کشور ما و تمدن ایران در گذشته به واسطه طراحی پیشرفته و مدرن سازه های آبی شوشتر در چند هزار سال قبل آشنا شدند.



این گروه از یهودیان قرار است در ادامه سفر خود به استان خوزستان از مناطق عملیاتی جنوب استان همانند شلمچه، والفجر و سایر مناطق عملیاتی دیدن کنند و با رشادتهایی که ایرانیان برای دفاع از خاک و ناموس خود انجام داده اند آشنا شوند.