کارخانه لاستیک بارز کردستان به بهره برداری می رسد

عباسعلی هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با راه اندازی کارخانه لاستیک سازی بارز کردستان هزار و 300 نفر به صورت مستقیم و پنچ هزار نفر به صورت غیر مستقیم صاحب شغل می شوند که در حال حاضر این طرح آغاز شده و تا سال 92 به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره بازاریابی و تحقیقات شرکت لاستیک سازی بارز کرمان بیان کرد: در زمینه تولید و عرضه لاستیک حال حاضر در رده بندی جهانی در جایگاه 43 جهان قرار گرفته ایم که با بهره برداری از کارخانه کردستان به جایگاه 33 جهان ارتقا پیدا می کنیم.

وی اظهار داشت: مهمترین هدف از راه اندازی و افتتاح این کارخانه در کردستان تامین نیاز بازر کشورهای همسایه و افزایش صادرات به کشورهای اروپایی است که با عملی شدن این مهم زمینه برای ایجاد فرصت های جدید شغلی در این استان ایجاد می شود.

رئیس اداره بازاریابی و تحقیقات شرکت لاستیک سازی بارز کرمان ادامه داد: نیاز بازار کشور به لاستیک سالیانه 400 هزار تن است که سهم تولید کنندگان داخلی 213 هزار تن است که این رقم دو سوم نیاز بازار را تامین می کند و یک سوم دیگر نیز از طریق واردات لاستیک تامین می شود.

هادی زاده یادآور شد: در حال حاضر میزان تولید سالیانه کارخانه لاستیک بارز کرمان 74 هزار تن است که این میزان تنها 21 درصد نیاز کل کشور را تامین می کند و با راه اندازی کارخانه بارز کردستان 50 درصد نیاز کشور توسط این شرکت تامین می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان صادرات محصولات کارخانه بارز اشاره کرد و گفت: در سال 89 محصولات این شرکت به کشورهای ترکیه، ارمنستان، امارات، قطر، سودان و اردن صادر شد که در مجموع سه هزار و 300 میلیون دلار ارزش این صادرات بود.

رئیس اداره بازاریابی و تحقیقات شرکت لاستیک سازی بارز کرمان افزود: مراحل اولیه صادرات محصولات کارخانه بارز به دو کشور افغانستان و پاکستان صورت گرفته است که پیش بینی می شود اوایل سال 91 به این دو کشور نیز محصولات بارز صادر شود.

هادی زاده همچنین در خصوص مواد اولیه تولید لاستیک اظهار داشت: در تولید لاستیک در مجموع 110 ماده اولیه استفاده می شود که بیشتر این مواد اولیه از دیگر کشورها وارد کشور می شود.