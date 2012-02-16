شفیع آقا محمدیان به فیلمسازان اول و مستندسازان برگزیده‌ تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، پایان سی امین جشنواره فیلم فجر و نمایش آثار سینمای مستند و انیمیشن "تهران 1500" دراین جشنواره ، از مهمترین اخبار این حوزه در طول برگزاری این رویداد فرهنگی بود. اما اهدای سیمرغ بلورین به مانی حقیقی برای فیلم "مهرجویی کارنامه 40 سال" در آغاز هفته گذشته خبرساز شد.

- به دنبال اهدای جایزه به مانی حقیقی کارگردان فیلم مستند" مهرجویی کارنامه 40 ساله"، دیپلم افتخار بهترین تحقیق و پژوهش به ارد عطارپور و سعید ملیح برای فیلم "خلیج فارس"، دیپلم افتخار بهترین تدوین به بهمن کیارستمی و پیمان خاکسار برای فیلم "اپیزود هملت در مجموعه کهریزک 4 نگاه" و دیپلم افتخار بهترین تصویربرداری به محمد لطیفیان برای فیلم "وقتی ابرها پائین می آیند" تقدیم شد.

همچنین سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند به فتح الله امیری و صدا و سیمای مرکزی مازندران برای فیلم "در جستچوی پلنگ ایرانی" و جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم "بهترین مجمسه دنیا" ساخته حبیب احمد زاده اهدا شد.

- پس از نمایش فیلم های مستند در جشنواره فیلم فجر و جز در موارد اندکی از فیلم های مستند، عدم استقبال از مستندهای این جشنواره کاملا مشهود بود، از همین رو جواد شمقدری مدیر سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از "مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی" خواست برای نمایش آثار سینمای مستند و تجربی در یکی از سالن‌های شهر، اقدام جدی صورت پذیرد.

شمقدری در جلسه با شفیع آقامحمدیان، نسبت به جوایزی که فیلم‌های اول سینمایی این "مرکز" در سی امین دوره جشنواره فیلم فجر به دست آوردند، اظهار خرسندی نمود.همچنین برنامه نمایش مجدد و نقد و بررسی آثار مستند فجر نیز از دیگر محورهای مورد بحث این نشست بود.

- خبر دیگر اینکه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پیامی، به عموم فیلمسازان اول و مستندسازان برگزیده‌ سی امین جشنواره فیلم فجر تبریک گفت. در این پیام چنین آمده است : حضور جریان‌ساز فیلمسازان اول و مستندسازان فرهیخته‌ای که با مستندهای بلند خود، قدم به مهمترین کارزار رقابتی سینمای ایران گذاشتند، از ویژگی‌های بارز و اثرگذار سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بود تا در طلیعه‌ این توفیق، آینده‌ سینمای فرهنگی و ارزشمند "ایران اسلامی" محقق گردد.

- برگزاری جشنواره فیلم 100 از دیگر رویدادهای سینمایی ، در پیش است که اخبار این رویداد فرهنگی در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر تحت الشعاع قرار گرفت، اما خبرنگار مهردر گفتگوی تفصیلی با حسین ربانی غریبی دبیر جشنواره از کم و کیف برگزاری این رویداد فرهنگی جویا شد.او درابتدای صحبت های خود به چرایی برزگاری این جشنواره اشاره کرد و گفت : بسیاری از اهالی سینما معتقدند که برگزاری جشنواره در کشور ما بسیار است، اما من معتقدم که درست است که جشنواره‌های رنگین در طول سال به بهانه‌های مختلف برگزار می‌شود، اما به معنای واقعی جشنواره‌های فرهنگی تاثیرگذار، بسیار اندک است و برای داشتن جشنواره‌ای خوب و تاثیرگذار مسئولان فرهنگی هم باید توجه ویژه داشته باشند که یکی از این توجه‌های ویژه دایر شدن دبیرخانه دائمی برای یک رویداد مهم فرهنگی است.

درهمین راستا با خبرشدیم که کیانوش­ عیاری، رسول صدر عاملی، نورالدین زرین کلک، حسام الدین آشنا و فرهاد ورهرام داوری بخش اصلی هشتمین جشنواره بین­المللی فیلم 100 هستند که کار داوری خود را آغاز کرده اند.

- تاریخ قطعی برگزاری جشنواره فیلم کوتاه حسنات از تاریخ 11 تا 14 اسفندماه اعلام شد . به گفته زاون قوکاسیان دبیر این دوره از جشنواره حسنات؛ این جشنواره از سال گذشته آغاز به کار کرد. در سال اول تاریخ ساخت فیلم ها آزاد و محدودیت زمانی نداشتیم. اما امسال با توجه به استقبال پیش از اعلام فراخوان ما ایمیل هایی را برای حضور فیلمسازان دریافت کردیم. این دوره فیلم های تولید سال 88 به بعد می توانند در جشنواره شرکت کنند و 756 اثر به دفتر جشنواره رسید. امسال نیز جشنوراه حسنات ددر بخش های کوتاه، مستند، پویانمایی و فیلمنامه برگزار می شود.

خبر درگذشت اسفندیار احمدیه؛ پدر انیمیشن ایران و پیشکسوت نقاشی از دیگر اخباری بود که در ایام برپایی جشنواره شنیده شده بود. نورالدین زرین کلک پیشکسوت انیمیشن ایران در مراسم پادبود این هنرمند گفت :احمدیه که من دوست دارم او را پیر انیمیشن ایران نام‌گذاری کنم و حق پیشکسوتی او را نسبت به خودم و سایر انیماتورها بیان کنم، اوایل سال 1300 متولد شد. طبق گزارش‌هایی که خود مرحوم اسفندیار احمدیه داده و داستان‌هایی که از زندگی‌اش نقل کرده، کار اصلی‌اش نقاشی بوده و تمایلاتی به سمت تصویرسازی و نقاشی داشته است. او در زمان جوانی در اداره فرهنگ و هنر آن سال‌ها کارمند بوده و نقاشی روی سفال‌ انجام می‌داده است.

خبر آخراینکه محمدعلی فارسی مستندساز، در حال تهیه و تولید مستندی درباره میزان استقبال ادیان مختلف از دین اسلام و تاثیر آن بر زندگی انسان ها در نقاط مختلف است . فارسی درباره این مستندها گفت که متعلق به کشور و یا حتی قاره خاصی نیست بلکه آمریکای لاتین ، آفریقا و خاوردور را نیز دربرمی گیرد .