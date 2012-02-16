مراسم ختم ابراهیم یونسی برپا شد/ اهالی فرهنگ در سوگ فرزند «آربابا»

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم چهرههایی از جامعه کرد زبان ایران و هموطنان زندهیاد یونسی حضوری گسترده داشتند؛ هوشنگ کامکار، قطبالدین صادقی، علیاشرف درویشیان، اردوان کامکار، جلال جلالی زاده، بیژن ذوالفقارنسب، بهرام ولدبیگی، عطا نهایی، شهرام اقبالزاده و صالح نیکبخت از جمله این افراد بودند.
همچنین شمار زیادی از اهالی ادبیات و فرهنگ و برخی چهرهها و فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی کشور از جمله محمود دولتآبادی، جاهد جهانشاهی، محمدعلی جعفریه، علی میرزایی، احمد مسجدجامعی، ناصر زرافشان، حسین مظفر، مجید مددی، سهیل محمودی و فرخنده حاجیزاده به مراسم سومین روز درگذشت این مترجم فقید آمده بودند.
محمدعلی سلطانی پژوهشگر در زمینه فرهنگ و ادبیات کردی در این مراسم با گرامیداشت یاد این مترجم و مولف فقید، از او به عنوان کسی که عصاره هستی و نور چشم و زندگانی خود را برای روشنی راه حال و آینده جامعه امروز ایران، ایثار کرد، نام برد.
وی همچنین با تقدیر از مردم خطه کردستان برای تشییع باشکوه پیکر یونسی در روزهای گذشته، گفت: باید به مردم کردستان به ویژه شهرهای دیواندره، سقز و بانه که به محض شنیدن خبر درگذشت دکتر یونسی، خانه و کاشانه را به جای نهادند و در سرمای 20 درجه زیر صفر در حاشیه جادههای از برف گمشده، فرزند «آربابا» (نام کوهی در جنوب بانه زادگاه یونسی) را در آغوش گرفتند، درود فرستاد.
این پژوهشگر عرصه فرهنگ سپس با نقل قولی از آزاد یونسی فرزند زندهیاد یونسی که گفته است «پدر من 3 بار متولد شده است» تاکید کرد: یونسی نخستین بار از مادر متولد شد، بار دوم زمانی بود که آگاهانه پا به میدان مبارزه گذاشت و در آذر 32 با 11 همرزم خود به اعدام محکوم شد، بار سوم زمانی بود که درگذشت و تشییع شکوهمندش تولدی دیگر را برای او رقم زد.
وی سپس با تقسیمبندی دورههای مختلف زندگی ابراهیم یونسی اضافه کرد: او در خاندانی اشرافی که از خوانین بانه بودند، متولد شد و با اینکه به راحتی میتوانست به صورت افتخاری به مقامهای عالیرتبه نظامی دست پیدا کند، راه تحصیل را پیش گرفت و از دانشگاه نظامی به مدارج بالای نظامی دست یافت.
سلطانی گفت: یونسی از راه نظامی به سیاست رسید اما نه سیاستی طوطیوار؛ او تنها به براندازی سلطنت میاندیشید و به دنبال پاسخ به این سوال بود که: چه کسی باید حکومت کند؟ یونسی پس از پشت سر گذاشتن این مراحل، به صورت آکادمیک به دنبال حل مسائل پیرامونش رفت و در علم اقتصاد درجه دکتری گرفت و همزمان مشغول ترجمه آثار بزرگ ادبیات جهان بود.
این پژوهشگر عرصه ادبیات کردی در پاسان سخنانش مشخصه بارز یونسی را عبور از ایدئولوژیها و گرایش کامل به واقعگرایی توصیف کرد و افزود: دکتر یونسی در آثار تالیفی خود نیز تلخکامیهای مردم کردستان و ایران را به تصویر کشیده است و همواره از هر نوع جانبداری ایدئولوژیک درباره چپ و راست به عنوان معیار حقیقت یابی اجتناب میکرد.
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