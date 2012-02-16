تامین سلامت برگزاری انتخابات وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی شامگاه چهارشنبه در جلسه آموزشی اعضا و دست اندرکاران برگزاری انتخابات در شهرستان دیواندره بیان کرد: تلاش برای برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم در صحنه وظیفه ای همگانی و عمومی است و انتظار می رود که مردم شهرستان دیواندره در این زمینه مشارکت فعالی داشته باشند.

وی ادامه داد: بهره برداری و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در شهرستان برای جلب مشارکت مردم یک اصل مهم در برگزاری انتخاباتی رقابتی به شمار می رود و انتظار داریم که مردم این شهرستان با درک شرایط حساس کشور حضوری پرشور در انتخابات پیش رو در 12 اسفند ماه داشته باشند.

فرماندار شهرستان دیواندره گفت: برگزاری انتخابات سالم و عادلانه گر چه از وظایف ذاتی وزارت کشور است اما همه افراد جامعه نیز در برابر سلامت انتخابات مسئول هستند و وظیفه دارند در راستای برگزاری انتخاباتی در شان نظام اسلامی و مردم همکار وزارت کشور باشند.

نقشبندی با اشاره به وظیفه خطیر اعضای شعب در برگزاری مطلوب و سالم انتخابات گفت: اعضای شعب، سربازان خط مقدم صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم هستند و به همین دلیل است در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری تمام تلاش خود را برای ایفای نقش خود به نحو احسن تلاش کنند.

وی افزود: برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات لازم است اعضای شعب در زمینه اجرای انتخابات مسلح به سلاح قانون انتخابات باشند و با اعمال به موقع و صحیح قانون از بروز هر گونه انحراف و یا خطای احتمالی در این زمینه جلوگیری کنند.

دوره آموزش اعضا و دست اندرکاران برگزاری انتخابات در شهرستان دیواندره با هدف ارائه آموزش های لازم و اعمال صحیح قانون توسط این افراد برگزار می شود.

