کمبود پزشک عمومی در شهرستان کهگیلویه/ انتظارت از بخش درمان بالاست

دکتر سید منصور تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل اینکه این شهرستان دور افتاده و دارای مناطقی صعب العبور است، برخی از پزشکان رغبتی به حضور در روستاهای این شهرستان ندارند.

وی بیان کرد: بر این اساس برخی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی این شهرستان فاقد پزشک و برخی با کمبود پزشک مواجه هستند.

تقوی اظهار داشت: هم اکنون 60 پزشک دولتی در این مناطق مشغول به خدمت هستند اما برای رفع نیازهای مردم به حداقل 15 پزشک عمومی دیگر نیاز داریم.

مدیر شبکه بهداشت شهرستانهای کهگیلویه بیان داشت: لازم است اقدامات تشویقی برای افزایش حضور پزشکان عمومی در این شهرستان انجام پذیرد.

وی یادآور شد: این شهرستان در خصوص پزشک متخصص به جز متخصص مغز و اعصاب مشکلی ندارد و 33 پزشک متخصص در این شهرستان حضور دارند.

انتظارات از بخش درمان بیش از ظرفیتهای آن است

تقوی همچنین انتظارات بیش از حد مردم از بخش درمان را از دیگر مشکلات در این شهرستان عنوان کرد و گفت: مردم توقع دارند که مدرنترین تجهیزات پزشکی که در تهران است، در این شهرستان هم باشد.

وی بیان داشت: برخی بیماران هم برای پزشکان در نوشتن نسخه تکلیف تعیین می کنند و خواستار نوشتن دارویی خاص در نسخه هستند.

وی یادآور شد: همچنین برخی هم انتظار دارند که در طول شبانه روز پزشک در روستاها حضور داشته باشد و برای یک بیماری عادی غیر اورژانسی پزشک در دسترس باشد.

سیستم ارجاع بیماران رعایت نمی شود

مدیر شبکه بهداشت شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه سیستم ارجاع بیماران به خوبی رعایت نمی شود، گفت: بخش زیادی از بیماران بدون مراجعه اولیه به پزشک عمومی، به پزشک متخصص مراجعه می کنند.

تقوی افزود: این مسئله موجب شلوغی کلینیکهای تخصصی و کاهش کارایی پزشکان مخصص شده است.

وی تصریح کرد: بیماران ابتدا باید به پزشک عمومی مراجعه کنند و در صورت نیاز، پزشک عمومی بیمار را به پزشک متخصص معرفی می کند.

تقوی تاکید کرد: این موضوع باید فرهنگسازی شود تا شاهد کاهش بهره وری در حوزه درمان نباشیم.