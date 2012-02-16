قاچاق به اقتصاد جامعه لطمه می زند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی صبح پنجشنبه در کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بالا بردن سطح آگاهی و آموزش به کارکنان در ریشه کن کردن قاچاق بسیار موثر بوده و اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان به عنوان عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاستها و تکالیفی در این عرصه به عهده دارد که برگزاری این کارگاه نیز در همین راستا انجام شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به تنوع مقررات، قوانین، دستورالعملهای اجرایی پیشگیری و همچنین پیچیدگی کار، در جهت ارتقاء سطح دانش تخصصی مدیران و کارکنان مرتبط با موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق آموزشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و اداره کل گمرکات استان برگزار شد.



محمد ابراهیم کیاپور مدیر کل امنیتی، انتظامی استانداری گلستان و در این کارگاه اظهار داشت: مال غیر حلال آسایش و آرامش را از زندگی انسان می‌گیرد و کالاهای قاچاق، مصداق بارزی از مال غیر حلال هستند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان با اشاره بر فتواهای مراجع تقلید تأکید کرد: کالاهایی که از طریق مجاری غیر رسمی وارد کشور می شود، نامشروع است و استفاده از آن حرام محسوب می شود.



وی با بیان اینکه رابطه مستقیمی بین تولید ناخالص ملی و ارزش پول هر کشور وجود دارد، افزود: وقتی تولید ناخالص ملی یک کشور کاهش یابد، ارزش پول آن کشور نیز سقوط می کند و متأسفانه این مسئله ای است که امروز در کشور مشاهده می شود.



کیاپور یادآورشد: برگزاری چنین کارگاههایی می تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی مدیران و کارکنان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا کند.



در این کارگاه آموزشی که تعداد 85 تن از مدیران شرکتهای حمل و نقل بین المللی و کالا به همراه حضور یافته بودند پیرامون موضوعات مختلف اعم از عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مربوط به حمل و نقل ، باک اضافه ، قوانین جدید امور گمرکی و... با حضور اساتید مجرب در قالب پاور پوینت ارائه مطلب گردیده و در پایان جلسه به بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ پرداخته و رفع ابهام شد.