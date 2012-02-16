استقبال سنندجی ها از ادبیات کردی/ کردستان همچنان بدون نمایشگاه دائمی

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای عملی کردن تفاهمنامه های همکاری بین مسئولان استان کردستان و شمال عراق اولین نمایشگاه عرضه کتابهای کردی با حضور و مشارکت انتشارات کردستان عراق در سنندج برپاست که برگزاری این رویداد فرهنگی برای اولین بار در استان با استقبال مناسبی از سوی مردم سنندج مواجه شده است.

در این نمایشگاه که از روز 23 بهمن و به مناسبت گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همچنین هفته وحدت برپا شده است انتشارات برتر و موفق اقلیم کردستان عراق تازه ترین کتابهای منتشر شده خود را در عنوانهای مختلف به نمایش عمومی گذاشته اند.

مسئول ارتباطات وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کردستان عراق با ایران و مسئول برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در اولین نمایشگاه عرضه کتابهای اقلیم کردستان عراق در سنندج آخرین و تازه های کتاب این منطقه از سوی انتشارات فعال به نمایش گذاشته شده است و از زمان افتتاح نمایشگاه تاکنون مردم سنندج استقبال بسیار خوبی از آن داشته اند.

نامق هورامی بیان کرد: در مجموع 9 انتشارات از جمله "سه رده م"، "ئاراس"، "وزارت روشنبیری"، "چاپ سلیمانیه"، "خانه ترجمه"، "موکریان"، "رامان" و "آکادمیای کوردی" تازه ترین کتابهای انتشار یافته در اقلیم کردستان عراق را به مدت یک هفته در سنندج به نمایش گذاشته اند.

وی در ادامه به شمارگان و عنوان کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: در مجموع هزار و 500 عنوان کتاب با بیش از 25 هزار جلد در نمایشگاه کتاب اقلیم کردستان عراق در سنندج به نمایش گذاشته شده است و استقبال مردم سنندج به گونه ای است که شماری از عنوانهای عرضه شده در این نمایشگاه در همان روزهای اول به فروش رسید.

مسئول ارتباطات وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کردستان عراق با ایران ضمن تقدیر از فراهم کردن برگزاری این نمایشگاه یادآور شد: اقلیم کردستان عراق نیز آمادگی دارد که زمینه را برای برگزاری نمایشگاههای مختلف فرهنگی ایران در شمال عراق فراهم کند و ما بارها این مهم را به اطلاع مسئولان جمهوری اسلامی ایران به ویژه مدیران استان کردستان رسانده ایم.

نامق هورامی وجود ویژگیهای مشترک قومی و دینی را بین مردم استان کردستان با شمال عراق بهترین فرصت برای توسعه و گسترش ارتباطات عنوان کرد و افزود: انتظار می رود که در روزها و ماه های آینده برگزاری برنامه ها و رویدادهای این چنین فرهنگی همچنان مورد توجه قرار گیرد.

در حالی که سنندجی ها استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه عرضه کتاب اقلیم کردستان عراق به عمل آورده اند که محل برگزاری این نمایشگاه و سایر رویدادهای فرهنگی و حتی اقتصادی در کردستان به ویژه سنندج به یکی از معضلات جدی این استان تبدیل شده است و علیرغم گذشت سالهای بسیار تاکنون فکری به حال رفع آن نشده است.

کردستان جزو محدود استانها و حتی تنها استان در کشور است که فاقد محل دائمی برگزاری نمایشگاه است و این معضل علیرغم وعده های ریز و درشت مسئولان کشوری و استانی از وزیر گرفته تا استاندار و مدیر کل همچنان لاینحل باقی مانده است و تاکنون اقدامی عملی در این راستا اجرایی نشده است.

انباشته شدن کتابها روی هم، عدم وجود قفسه های مناسب برای عرضه و نمایش مناسب کتابها در این نمایشگاه، کمبود جا برای حضور مردم و دیدن کتابهای مختلف از جمله تصویرهای عینی است که از روز اول افتتاح این نمایشگاه مشاهده می شود که البته متولیان و مسئولان برگزاری نبود محلی مناسب برای برگزاری نمایشگاههای این چنین را دلیل اصلی این مشکلات و کمبودها عنوان می کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم وجود مکان دائمی برگزاری نمایشگاه در سنندج گفت: متاسفانه این کمبود در حوزه فرهنگ نیز به چشم می خورد و این وضعیت باعث بروز مشکلاتی شده است و انتظار می رود که مسئولان به فکر رفع آن باشند.

قباد میمنت آبادی با اشاره به نبود محلی برای برگزاری نمایشگاههای مختلف در کردستان به ویژه در عرصه فرهنگ اظهار داشت: ایجاد محل دائمی برگزاری نمایشگاهها در سنندج یک نیاز ضروری است و عملی کردن این مهم می تواند در راستای استقبال و حضور بیشتر مردم برای دیدن رویدادهای فرهنگی این چنین موثر باشد.

وی به پیگیریهای صورت گرفته برای رفع این معضل در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی تامین مکان و محلی برای نمایشگاههای دائمی نیست ولی ما پیگیر هستیم که حداقل محلی برای برگزاری نمایشگاههای فرهنگی در سنندج تامین و ایجاد شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ادامه داد: در راستای تامین این مکان مکاتبات مختلفی نیز با مسئولان ارشد استان و مدیران وزارت خانه صورت گرفته است و هماهنگی های اولیه برای اختصاص ردیف اعتباری برای احداث آن صورت گرفته است که انتظار می رود با توجه به نیاز مبرم استان این مهم در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.

میمنت آبادی عنوان کرد: مردم کردستان علاقه بسیار زیادی به حضور در رویدادها و برنامه های فرهنگی دارند که استقبال از نمایشگاه کتاب این مهم را به عینه ثابت کرد و به دلیل این علاقه و حضور مردم باید زیرساخت ها لازم به ویژه در حوزه سخت افزاری به خوبی تامین شود.

اولین نمایشگاه کتاب اقلیم کردستان عراق در سنندج تا روز 30 بهمن ماه جاری در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برپاست.