20 ایستگاه "قرآن بخوان، جایزه بگیر" در هرمزگان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فاتحی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از ایجاد 20 ایستگاه قرآن بخوان ،جایزه بگیر در سطح شهرهای استان هرمزگان خبر داد و افزود: این ایستگاهها با هدف ترقیب و تشویق تمامی اقشار جامعه به تلاوت قرآن ایجاد شده است.

وی ادامه داد: از این 20 ایستگاه قرآنی پنج ایستگاه آن در سطح شهر ستان بندرعباس دایر شده که شهروندان بندرعباس می توانند با مراجعه به این مکان ها ضمن تلاوت آیاتی از قرآن جوایز ارزنده ای نیز بهرمند شوند.

وی با اشاره به محل برپایی ایستگاه های قرآن بخوان ، جایزه بگیر در سطح بندرعباس اظهار داشت: این مکانها در محل های روبروی امام زاده سید مظفر بندرعباس، روبروی اسکله شهید حقانی،چهار راه بلوکی روبروی مسجد ناصری و در مسجد امام بندرعباس به منظور ایجاد فضای قرآنی در سطح شهرستان بندرعباس و دیگر نقاط استان هرمزگان دایر شده است.

فاتحی همچنین سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را به دلیل ارزیابی شرکت کنندگان توسط داوران در سه نوبت را با دیگر مسابقات سراسری قرآن متمایز دانست و اضافه کرد: در این دوره از مسابقات شرکت کننده گان در سه نوبت در رشته های مختلف قاریان ، حافظان و مترتلان در سه نوبت مورد ارزیابی داوران قرار می گیرد.

وی از حضور دانش آموزان در سالن مسابقات خبر داد و ادامه داد: در روز گذشته بیشترین مدعوین از دانش آموزان بوده اند که به منظور تشویق کودکان و نوجونان به امر قرایت و حفظ قرآن حضور دانش آموزان را در سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان درروزهای آینده را در میان مدعوین خواهیم داشت.

دبیر اجرایی سی و چهارمین مسابقات سراسری قرآن کریم با اشاره به میزبانی هرمزگان پس از 25 سال در امر مسابقات سراسری قرآن کریم بیان کرد: برای میزبانی سی و چهارمین مسابقات سراسری قرآن کریم استانهای زیادی متقاضی بودند که با پیگیری های استاندار هرمزگان و همچنین مکاتبه وی با نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف و خیریه کشور در خواست میزبانی استان را کردند که پس از بررسی های صورت گرفته هرمزگان میزبان این سری مسابقات سراسری پس دو دهه شد.

وی با توجه به لزوم وجود وحدت در جامعه اسلامی گفت: برخی از جریانات با تفرقه اندازی میان شیعه و سنی قصد ایجاد نفاق در میان مردم را دارند که برگزاری این سری از مسابقات در هرمزگان نه تنها موجب اتحاد و یک دستگی بشتر اهل سنت و شیعه حول محور قرآن می شود بلکه توطئه بد خواهان اسلام را نقش بر آب می کند.