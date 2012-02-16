انتقاد از تخلفات گسترده ساخت و ساز در پایتخت/ 20 درصد تاکسیهای تهران پیکان هستند

به گزارش خبرنگارمهر، در نخستین روز هفته رضا جاگیری معاون سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از ایجاد سه گرمخانه جدید تا یکماه آینده در تهران خبر داد و گفت: متاسفانه صدها متکدی و کارتن خواب با وجود داشتن حکم قاضی برای اعزام به بهزیستی ماههاست در گرمخانه‌های شهرداری اقامت دارند.

در این روز احمدی بافنده، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران تعداد تاکسیهای تحت نظارت سازمان را بیش از 80 هزار دستگاه دانست و گفت: اگر بخواهیم به تفکیک نوع خودرو به این آمار نگاهی داشته باشیم، باید بگویم از این تعداد، 16320 دستگاه خودرو پیکان به عنوان تاکسی در شهر فعال هستند. تاکسی پژو 29445 دستگاه، تاکسی سمند 18620دستگاه، تاکسی پراید 8410دستگاه، انواع ون 7077دستگاه و 704 دستگاه تاکسی هم به انواع خودروها مانند هیوندا، پروتون و... اختصاص دارد. با توجه به این ارقام بیش از 20درصد ناوگان تاکسیرانی را خودرو پیکانی تشکیل داده که از آخرین سال تولید آن 6سال می گذرد.

روز یکشنبه 23 بهمن ماه، سید جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه لوایح نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی درسال 91 به شورای شهر تهران ارائه شده است گفت: مطمئنا این افزایش فاصله بسیاری با نرخ تورم واقعی دارد.

او با اشاره به نرخ بلیتهای مترو و اتوبوس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه تلاش کردیم کرایه ها افزایش نا چیزی داشته باشد.

شهردار منطقه 12 نیز در دومین روز هفته از ممنوعیت حرکت موتورسیکلتها در پوسته اصلی بازار یعنی از شمال در خیابان 15 خرداد، از غرب خیابان خیام، از جنوب خیابان مولوی و از شرق خیابان مصطفی خمینی خبرداد.

او همچنین بازسازی و زیباسازی پیاده‌رو دو طرف خیابان 30 تیر اشاره کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردرای تهران در نشست خبری در پاسخ به خبرنگارانی که مسائل مترو را بازیهای سیاسی می دانستند گفت: ما هیچگاه جز اجرای قانون مصوب مجلس انتظاری از دولت و دستگاههای اجرایی نداشته ایم و خواسته های ما تنها چیزهایی است که قانونگذار مصوب کرده است.

دوشنبه 24 بهمن ماه نیز معصومه ابتکار، دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: تهران از نظر آلودگی صوتی در کشور رتبه نخست را داراست.

او ادامه داد: جلسه ای ویِژه در مورد پیگیری مصوبات شورا در رابطه با آلودگی صوتی پایتخت تشکیل شد و بخشهایی از مصوبات که مربوط به شهرداری است در حال اجرا است.



ابتکار با بیان اینکه احداث دیوارهای صوتی در بزرگراهها و سنجش دائمی آلودگی صوتی در پایتخت در حال انجام است گفت: تهیه نقشه آلودگی صوتی تهران و تصویب خروج صنایع آلاینده و مزاحم از پایتخت که بخشی از آن به آلودگی صوتی مربوط می شود. بخش دیگری از فعالیتهای مدیریت شهری در جهت کاهش این بحران تازه پایتخت است.

روز سه شنبه 25 بهمن ماه رئیس کمیسیون فنی و عمران شهر تهران به تخلفات گسترده ساخت و ساز در پایتخت اشاره کرد و گفت: باید مشخص شود چرا کمیسیون ماده 5 ، دستگاههای نظارتی و شورا در این رابطه سکوت کرده اند.

حمزه شکیب در این رابطه توضیح داد: در این موضوع تنها شهرداری را مقصر نمی دانیم بلکه دستگاههای نظارتی همچون کمیسیون ماده 5، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بازرسی و... همه در این موضوع مقصرند.

احمد مسجد جامعی، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نیز با انتقاد از مشکلات فنی برج میلاد گفت: باید در بودجه سال 91 مشکل بالکن برج میلاد که نه صدا دارد و نه تصویر، برطرف شود.

صدرالدین علیپور، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران هم در این روزگفت: درحال حاضر40 درصد مراکز ما خالی است و رانندگان به موقع برای معاینه فنی خودرو مراجعه نمی کنند.

چهارشنبه 26 بهمن ماه ،رئیس شورای شهر تهران در مورد احتمال افزایش کرایه حمل و نقل عمومی برخلاف وعده قبلی مسئولان مبنی بر افزایش نیافتن آن گفت: اگر حقوق کارمندان افزایش نیابد و کالایی نیز گران نشود کرایه حمل و نقل عمومی نیز افزایش پیدا نمی‌کند.

مهدی چمران با بیان اینکه هنوز لایحه پیشنهادی شهرداری در مورد کرایه های ناوگان حمل و نقل عمومی به شورا ارائه نشده است گفت: میزان افزایش قیمتها مشخص نیست اما در صورتی که حقوق کارمندان افزایش پیدا نکند، هیچ کالایی نیز گران نشود کرایه های ناوگان حمل و نقل عمومی نیز افزایش نمی کند.



این در حالی است که حمیدرضا صارمی، معاون سازمان شهرداریها و دهیاریها ابتدای تابستان امسال اعلام کرده بود در سال 91 کرایه های ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش پیدا نمی کند.

در این روز مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه از افتتاح ایستگاه مترو تجریش در روز 30 بهمن ماه جاری خبر داد و گفت: ایستگاه مترو تجریش بزرگترین ایستگاه زیرزمینی مترو در خاورمیانه است.

وعده افتتاح این ایستگاه چندین بار از سوی مسئولان داده شده است که هر بار به بهانه ای به تاخیر می افتاد.

پیمان سنندجی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در این روز خبر خوش ورود 75 دستگاه اتوبوس دوکابین خارجی جدید به ناوگان را داد.