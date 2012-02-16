عظمت ملت ایران در 12 اسفند به رخ جهان کشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم دهقان صبح پنج شنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان تفت اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم بار دیگر عظمت ملت آگاه، با بصیرت و ولایتمدار را به رخ همه جهانیان می کشاند و مهر تاییدی بر مشروعیت و مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی می زند.

وی افزود: همه مسئولان باید با به کارگیری تمام توان خود تلاش کنند تا انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 12 اسفند سالم، باشکوه و با نشاط تر از انتخابات گذشته برگزار شود تا بار دیگر منافقان و دشمنان این نظام خوار و مایوس شوند.

دهقان بیان داشت: دشمنان نظام با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی، رسانه ای و ماهواره ای سعی در مخدوش کردن فضای کشور در آستانه انتخابات و ممانعت از حضور حداکثری مردم ولایتمدار دارند که در این شرایط می طلبد اقشار مختلف جامعه بار دیگر با اثبات پایبندی خود به نظام دینی و مردم سالار جمهوری اسلامی حضوری گسترده در پای صندوقهای اخذ رای داشته باشند تا این حضور پاسخی دندان شکن و قاطع به دشمنان نظام باشد.

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرکز حوزه انتخابیه تفت و میبد از آمادگی کامل این شهرستان و شهرستان میبد و بخش های مستقل نیر و گاریزات برای برگزاری انتخابات نهم در روز دوازدهم اسفندماه خبر داد و افزود: مردم مومن، متعهد و انقلابی این شهرستانها منتظر این روز هستند تا افتخار دیگری برای کشور خود رقم بزنند.

وی بر فراخوانی قشرهای مختلف مردم به خصوص جوانان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم بدون هرگونه جانبداری از حزب و جناح خاصی تاکید کرد و خواستار اطلاع رسانی و تشریح ضرورت ضرورت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی ائمه جمعه و جماعات، دستگاه های اجرایی و متولیان انتخابات برای همه مردم شد.