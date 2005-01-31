دي ولت : ايران ، عراق و كوبا محور گفتگوي وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني ، وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي در نشست امروز خود علاوه بر گفتگو و تبادل نظر پيرامون انتخابات عراق و اوضاع آتي اين كشور ، در خصوص سفر اروپايي " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا به كشورهاي اروپايي و حضور در مقر اتحاديه اروپايي به منظور گفتگو با مقامات اين اتحاديه و همچنين ناتو نيز به بحث خواهند پرداخت .

بر اساس نوشته اين روزنامه اوضاع اوكراين ، فعاليتهاي هسته اي ايران ، اوضاع مناطق زلزله زده آسيايي و از سرگيري روابط ديپلمياتيك اتحاديه اروپايي با كوبا از ديگر مسائل مورد بحث وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي خواهد بود .