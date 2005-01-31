  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۰۱

دي ولت : ايران ، عراق و كوبا محور گفتگوي وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي

وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي يك روز پس از برگزاري انتخابات پارلماني در عراق امروز در بروكسل گرد هم آمده و پيرامون اين مسئله به گفتگو خواهند پرداخت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني  ، وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي در نشست امروز خود علاوه بر گفتگو و تبادل نظر پيرامون انتخابات عراق و اوضاع آتي اين كشور ،  در خصوص سفر اروپايي " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا به كشورهاي اروپايي و حضور در مقر اتحاديه اروپايي به منظور گفتگو با مقامات اين اتحاديه و همچنين ناتو نيز به بحث خواهند  پرداخت .

بر اساس نوشته اين روزنامه اوضاع اوكراين ، فعاليتهاي هسته اي ايران ، اوضاع مناطق زلزله زده آسيايي و از سرگيري روابط ديپلمياتيك اتحاديه اروپايي با كوبا از ديگر مسائل مورد بحث وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي خواهد بود .

کد مطلب 153559

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها