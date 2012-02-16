چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت امروز پنجشنبه با حضور فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی آغاز شد.

در ابتدای این نشست سهیلا جلودارزاده فعال سیاسی اصلاح طلب و نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی به تشریح انتخابات مجلس پرداخت و با اشاره به نقش و جایگاه دانشجویان در جامعه گفت: دانشجویان باید در انتخابات آینده نقش تاثیرگذار خود را ایفا کنند.

بنا بر این گزارش در نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.