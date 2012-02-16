نوسازی 700 تاکسی ارومیه/ 7500 وانت بار ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی صبح پنجشنبه در جلسه مشترک سازمان نوسازی و بهسازی و تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهرداری ارومیه از تکمیل طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی ارومیه تا پایان امسال خبر داد و گفت: تا کنون 411 دستگاه نوسازی شده و با رفع موانع پرداخت تسهیلات 290 دستگاه خودروی ویژه این طرح تا پایان امسال نوسازی می شود .

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه در ادامه اظهار داشت: با هدف توسعه ناوگان تاکسی تلفنی نیز تاکنون 60 دستگاه خودروی پژو و سمند وارد این ناوگان شده که تا پایان سال 300 دستگاه دیگر نیز به این بخش افزوده می شود.

ابراهیمی به اجرای طرح ساماندهی وانت بارهای درون شهری اشاره و عنوان کرد: دراین طرح 19 هزار و 195 دستگاه وانت بار درون شهری در ارومیه شناسایی شده که از این تعداد هفت هزار و 500 دستگاه با تکمیل مدارک مورد نیاز ساماندهی شده اند .

وی افزایش تاکسی بی سیم دار ویژه فرودگاه ارومیه به 20 دستگاه تا پایان امسال، راه اندازی گشتهای موتور سوار نظارت بر تاکسیها، خودوری ویژه امداد تاکسی و کاهش مدت زمان تمدید پروانه فعالیت تاکسی داران از 20 روز به کمتر از نیم ساعت و توزیع 450 جلد کتب آموزشی ویژه رانندگان تاکسی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای ارتقا بهره وری و خدمت رسانی این سازمان عنوان کرد .