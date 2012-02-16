سرمایه گذاران وضعیت مطلوبی برای رشته مشت زنی کرمانشاه به ارمغان آورده اند

سیدمحمدرضا قارونی در گفتگو با مهر گفت: در رشته ورزشی مشت زنی فعالیت دارم و این رشته را از سن 11 سالگی با جدیت آغاز کردم و تجارب فراوانی را به دست آوردم و در سن 19 سالگی به عضویت تیم ملی درآمدم.



وی افزود: قهرمانی آسیا را در سن 23 سالگی کسب کردم وبه طور حرفه ای 18 سال است که وقت صرف این رشته ورزشی کرده ام.

قارونی در مورد اینکه چه مقام و رتبه ای کسب کرده است، گفت: 5 طلای کشوری، نقره آسیای کشور مالزی، مدال برنز آسیای چین، مدال نقره جام قزاقستان، مدال برنزجام اروپایی مجارستان، مدال طلا و برنز تورنمنت در کشور سوریه، مدال طلا و برنز دهه مبارک فجر سال 85 و 86، مدال برنز جام پادشاهی تایلند، مدال طلا و نقره جام بین المللی حصر آبادان است.



وی در پاسخ به سئوالی در زمینه تشریح وضعیت رشته مشت زنی در استان افزود: با آمدن سرمایه گذاران خوب به این رشته و امکانات خوب وضعیت مطلوبی پیدا کرده ایم که امید است این روند ادامه پیدا کند.



قارونی گفت: در سطح استان استعدادهای خوبی داریم که توانسته اند در تیم ملی خود رانشان دهند که امید است همچنان این روند ادامه و چهره های خوبی را به دنیا معرفی کنیم.



وی تاکید کرد: از مسئولین دلسوز ورزش استان انتظار می رود که به وضعیت قهرمانان بیشتر و بهتر رسیدگی وحامی آنان باشند.



مسئول تربیت بدنی شهرداری کل استان کرمانشاه گفت: تمام وقت وبه زبانی تمام فرصتهای خوب عمرم را صرف آموزش و فراگیری و در کنار آن افتخارآفرینی کرده ام و در واقع تمام لحظات عمرم را صرف آموزش و فراگیری و در کنار آن افتخارآفرینی کرده ام و در واقع تمام لحظات و عمرم را به پای این رشته (مشت زنی) صرف کرده ام.

قارونی افزود: جوانان با توکل و استعانت از خداوند متعال به ورزش بپردازند و باید در کنارآن نیز به مواردی چون علاقه و فیزیک بدنی در انتخاب رشته ورزشی موردعلاقه توجه داشته باشند.