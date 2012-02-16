هشت دانش آموز گرفتار در کولاک و سرما در مانه و سملقان نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مانه و سملقان گفت: شب گذشته هشت دانش آموز از روستای کاستان بخش مانه که در شهر قاضی مشغول به تحصیل بودند هنگام بازگشت به روستا در کولاک و سرمای شدید گرفتار شدند.

وی افزود: این دانش آموزان که با وسیله نقلیه شخصی از شهر قاضی به روستای کاستان برمی گشتند به علت کولاک و سرمای شدید در راه مانده بودند.

هاشمی افزود: با اطلاع روستاییان از تاخیر فرزندانشان موضوع به ستاد بحران شهرستان گزارش شد که بلافاصله اکیپهای امداد و نجات از طریق هلال احمر و اداره راه و ترابری وارد عمل شدند.

فرماندارشهرستان مانه و سملقان که خود شخصا در این عملیات حضوریافته بود، اظهارداشت: با تلاش اکیپ های امداد و نجات ساعت یک و30 دقیقه بامداد امروز دانش آموزان گرفتار در کولاک نجات یافتند.

وی تصریح کرد: هم اکنون حال همگی دانش آموزان خوب است.

