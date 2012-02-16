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۲۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

انرژیهای فسیلی ماندنی نیست

انرژیهای فسیلی ماندنی نیست

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: انرژیهای فسیلی ماندنی نخواهد بود و باید به سوی انرژی های نو و تجدیدپذیر برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف جبارزاده صبح پنج شنبه در جلسه انرژی های نو که با حضور شهرداران مراکز شهرستانها، سازمان نظام مهندسی، انجمن مهندسین برق الکترونیک قزوین و مدیران ومعاونین سازمان های مربوطه در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: انرژیهای فسیلی ماندنی نخواهد بود و به زودی به اتمام خواهد رسید بنابراین باید به سوی استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر برویم.
 
وی افزود: امکانات طبیعی که در استان برای تولید انرژیهای نو به خصوص بادی و خورشیدی داریم کم نظیر بوده و زمینه برای سرمایه گذاری نیز فراهم است.
 
جبارزاده یادآور شد: در این راستا مسئولان شهرداریها لازم است در روشنایی پارکها و فضای سبز و استفاده از پسماندها برای تولید انرژی مطالعاتی انجام داده و طرحهای خود را ارائه کنند.
 
در ادامه سامان میرهادی مدیر دفتر برق و انرژی روستایی شرکت سانا گفت: مقوله برق خورشیدی، با توجه به ماهیتی که دارد به گونه ای است که مصرف کنندگان و مشتریان زیادی را در پیش خواهد داشت و یکی از دلایل استفاده ازطرح های انرژیهای نو روند کاهش قیمت این سیستم ها در سطح دنیاست که باعث شده است همه به این سمت روی آورند.
 
وی یادآور شد: این طرحها از نظر مشخصات فنی، تجهیزات، حفظ و نگهداری نیاز به برنامه ریزی و کنترل دقیق دارد.
کد مطلب 1535644

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